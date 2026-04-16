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भीषण गर्मी में पन्ना के जंगलों में कुदरत का करिश्मा, अद्भुत नजारे वन कर्मियों के कैमरे में कद

पन्ना के घंने जंगल में दो दुर्लभ पक्षी कैमरे में कैद ( Source : Panna Forest Division )

ब्लैक-विंग्ड काइट नामक पक्षी के टारगेट पर मधुमक्खियों के छत्ते (Source : Panna Forest Division)

पन्ना जिले की जंगल जैव विविधता से संपन्न है. यहां पर कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आते हैं. दक्षिण वन मंडल शाहनगर रेंज अंतर्गत वनरक्षक द्वारा दो पक्षियों का अवलोकन करते हुए तस्वीरें ली गई हैं. दोनों पक्षी दुर्लभ जाति के हैं. दोनों पक्षियों का सफल अवलोकन किया गया, जिसमें क्रेस्टेड हनी बज़र्ड तथा ब्लैक-विंग्ड काइट हैं.

पन्ना : पन्ना वन मंडल क्षेत्र के जंगलों में हजारों किमी का सफर कर कुछ देशों के पक्षी डेरा डाले हुए हैं. वैसे तो अधिकांश विदेशी दुर्लभ पक्षी शीतकालीन प्रवास पर यहां पहुंचते हैं लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं, जो ठंड का मौसम बीतने के बाद पन्ना के जंगल में पहुंचते हैं. वन विभाग ने इन दुर्लभ पक्षियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

दक्षिण पन्ना वनमंडल के शाहनगर वन परिक्षेत्र में वनरक्षक उदयभान सिंह द्वारा दो आकर्षक एवं पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पक्षियों क्रेस्टेड हनी बज़र्ड तथा ब्लैक-विंग्ड काइट की तस्वीरें ली गईं. इन पक्षियों की उपस्थिति से यह भी स्पष्ट होता है कि शाहनगर क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र संतुलित एवं पक्षी-अनुकूल बना हुआ है.

मधुमक्खियों के डंक से बचाते हैं

डीएफओ दक्षिण वन मंडल अनुपम शर्मा ने बताया "क्रेस्टेड हनी बज़र्ड एक विशिष्ट शिकारी पक्षी है, जो मुख्यतः मधुमक्खियों एवं ततैयों के छत्तों को खोजकर उनका भोजन करता है. इसकी मजबूत चोंच एवं विशेष रूप से अनुकूलित सिर इसे डंक से बचाते हैं. यह पक्षी जंगलों के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति से परागण करने वाले कीटों तथा प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का संतुलन बना रहता है. यह प्रजाति प्रायः घने वन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे शाहनगर क्षेत्र की वन संपदा की गुणवत्ता का भी संकेत मिलता है."

हवा में स्थर रहकर शिकार करते हैं (Source : Panna Forest Division)

हवा में स्थिर रहकर शिकार करते हैं

ब्लैक विंग्ड काइट अपनी विशिष्ट हॉवरिंग क्षमता के लिए जाना जाता है, जिसमें यह एक ही स्थान पर हवा में स्थिर रहकर शिकार पर नजर रखते हैं. ये मुख्यतः छोटे कृन्तकों एवं कीटों का शिकार कर कृषि तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खुले घास के मैदानों एवं खेतों के आसपास इसकी उपस्थिति किसानों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है. इन दोनों पक्षियों का एक ही क्षेत्र में देखा जाना दक्षिण पन्ना के विविध आवासों, जैसे वन एवं खुली भूमि, की समृद्धता को दर्शाता है.