पन्ना के जंगलों में घुली दुर्लभ ड्राई फ्रूट के फलों की महक, बाजार में कीमत 2 हजार प्रति किलो
पन्ना के जंगल अचार की खुशबू से महक रहे हैं. इसी अचार के सूखने पर चिंरौंजी निकलती है, जिसकी बाजार में बहुत डिमांड है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 1:30 PM IST
पन्ना : पन्ना के जंगल वनस्पतीय, औषधीय और जैव विविधता के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं. इन जंगलों में तेंदू, महुआ एवं अचार के बहुआयात संख्या में पेड़ हैं, जिसमें एक प्रमुख उत्पाद अचार है, जो गर्मियों में फल देता है. इसे मार्केट में साधारण भाषा में चिरौंजी कहा जाता है. यह सूखे मेवे के रूप में उपयोग होता है, जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है, जो मिठाइयां एवं अन्य उत्पादों में उपयोग होता है. यह पन्ना के जंगलों की वन उपज है, जो यहां पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है और आदिवासियों की गर्मियों में आय का मुख्य स्रोत है.
पेड़ पर चढ़कर तोड़ते हैं अचार
बुंदेलखंडी भाषा में इसको अचार का पेड़ कहा जाता है. यह 40 से 50 फीट ऊंचा होता है और गर्मियों में इसमें छोटे-छोटे गुच्छे में फल लगते हैं. जब ये फल लगते हैं तो हरे रंग के होते हैं लेकिन जैसे यह पकते हैं तो यह काले रंग के हो जाते हैं और इसमें मिठास आ जाती है. इसके अंदर एक गुठली होती है, जिसको फोड़ने पर चिरौंजी निकलती है जो मार्केट में काफी महंगा उत्पाद है. चिरौंजी करीब ₹2000 किलो या इससे अधिक भी बाजार में बिकती है, क्योंकि यह सूखे मेवे के रूप में उपयोग होता है.
आदिवासियों की आय का मुख्य स्रोत
गर्मियों में आदिवासियों की आय का स्रोत यह वनों उपज उत्पाद है, जो जंगलों के अलावा कहीं और नहीं होती. पन्ना के जंगलों में अचार के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. इसलिए यहां के आदिवासियों की गर्मियों में आय का मुख्य स्रोत है. आदिवासी सुबह करीब 5 से 6 बजे उठकर जंगल की ओर जाते हैं और इन अचार के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते हैं, जो गुच्छेनुमा रहते हैं और दूसरा उनका साथी पेड़ के नीचे उन फलों को इकट्ठा करता रहता है. फिर ये आदिवासी घर में ले जाकर फल को सुखाते हैं. कई दिनों तक सुखाने के बाद इन फलों को बाजार में बेचा जाता है.
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अचार की गुठली दो से ढाई सौ रुपये किलो
बाजार में गुठलीनुमा अचार बेचा जाता है, जो करीब 200 से ढाई सौ रुपए किलो बिकता है. लेकिन जब इस गुठली से चिरौंजी निकली जाती है तो उसकी कीमत ₹2000 किलो या इससे अधिक हो जाती है. ये ड्राई फ्रूट बाजार में आसानी से नहीं मिलता है. कई व्यापारी वन विभाग से अनुमति लेकर वन उपज अचार की गुठली खरीदने हैं जो आदिवासियों द्वारा बेची जाती है और फिर उन्हें गुठली से चिरौंजी अलग करते हैं, जो बाहर सप्लाई होती है .