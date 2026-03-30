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रात गहराते ही क्या करते हैं जंगली जानवर? पन्ना वन मंडल के ट्रैप कैमरों में दिखे गजब नजारे

रात गहराते ही जंगली जानवरों की गतिविधियां कैमरे में ( ETV BHARAT )

पन्ना के जंगल में शिकार की खोज में तेंदुआ (ETV BHARAT)

दक्षिण वनमंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया "पर्यावरण व वन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के मार्गदर्शन में राज्यों के वन विभाग द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन (All India Tiger Estimation) किया जा रहा है. AITE 2026 के अंतर्गत कैमरा ट्रैपिंग, लाइन ट्रांसेक्ट, आवास मूल्यांकन एवं डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बाघों सहित समग्र वन्यजीव पारितंत्र का आकलन किया जा रहा है.

पन्ना : दक्षिण पन्ना वनमंडल के तहत आने वाले जंगलों में लगाए गए कैमरा ट्रैपिंग से वन्यजीवों की गतिविधियां लगातार कैद हो रही हैं. 24 घंटे ट्रैप की गई तस्वीरों से साफ हो गया कि पूरा जंगल समृद्ध जैव विविधता से भरपूर है. इस दौरान रात के समय देखे गए विभिन्न वन्य जीवों की गतिविधियां रोचक मिली.

कैमरा ट्रैपिंग इस अभ्यास का एक प्रमुख घटक है, जिसमें वन्यजीवों की गतिविधि वाले मार्गों पर स्वचालित कैमरे स्थापित कर उनके प्राकृतिक व्यवहार एवं उपस्थिति के साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं. यह विधि विशेष रूप से रात्रिचर, दुर्लभ एवं छिपे रहने वाले जीवों के दस्तावेजीकरण में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है. AITE 2026 के अंतर्गत दक्षिण पन्ना वनमण्डल में फरवरी एवं मार्च माह के दौरान 150 ग्रिड प्वाइंट्स पर 300 ट्रैप कैमरे स्थापित किए गए.

रात्रि के दौरान वन्य जीवों की गतिविधियां (ETV BHARAT)

पन्ना टाइगर रिजर्व में हिरण (ETV BHARAT)

रात्रि के दौरान वन्य जीवों की गतिविधियां

इस दौरान वन मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में वन्यजीवों की उपस्थिति, आवागमन एवं गतिविधियों का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अभिलेख संकलित किया गया. कैमरा ट्रैपिंग के दौरान दक्षिण पन्ना वन मंडल की समृद्ध जैव विविधता के अनेक महत्वपूर्ण दृश्य सामने आए. इनमें तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, सांभर, चीतल, काकड़, सिवेट, हनी बैजर, पैंगोलिन, साही, जंगली सूअर, नीलगाय, लंगूर, भारतीय भेड़िया एवं सियार जैसी प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज हुई, जो इस क्षेत्र के स्वस्थ एवं संतुलित पारितंत्र का संकेत देती है.

दक्षिण पन्ना वनमंडल के ट्रैप कैमरों में कैद वन्य जीव (ETV BHARAT)

पन्ना के जंगलों में लगाए गए ट्रैप कैमरों में कैद जंगली जानवर (ETV BHARAT)

रात में तेंदुए का दिखा आक्रामक रूप

रात में तेंदुए का दिखा आक्रामक रूप (ETV BHARAT)

वन मंडल के अनुसार तेंदुआ एक अत्यंत अनुकूलनशील बड़ा परभक्षी है, जो घने वनों से लेकर पथरीले क्षेत्रों तक में पाया जाता है. इसकी शरीर पर रोसेट जैसे धब्बे इसे विशिष्ट बनाते हैं, तथा यह पेड़ों पर चढ़कर अपने शिकार को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है. भालू भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख प्रजाति है, जो दीमक एवं चींटियों को खाने में विशेष दक्ष होता है. इसके लंबे नाखून एवं विशेष थूथन संरचना इसे जमीन खोदकर भोजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं.

इसके अलावा लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, पैंगोलिन, सिवेट, सांभर, काकड़ (बार्किंग डियर), चीतल, साही आदि वन्य जीवों को कैमरे में कैद किया गया है.