ETV Bharat / state

पन्ना के जंगलों में 5 साल में गिद्धों की संख्या दोगुनी, वन अमले की टीम भोपाल में पुरस्कृत

राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कारों में दक्षिण पन्ना वनमण्डल को पुरस्कार. वन अमले के नए प्रयोगों को सराहा गया.

Panna Forest Division Award
गिद्ध संरक्षण मामले में पन्ना वनमंडल की टीम पुरस्कृत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना : अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM) में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमे मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए. साल 2024 एवं 2025 के लिए दक्षिण पन्ना वनमण्डल को 'जैवविविधता स्वामित्व रखने वाला सर्वश्रेष्ठ' की श्रेणी में सम्मानित किया गया.

दक्षिण पन्ना वनमण्डल ने ये उल्लेखनीय कार्य किए

गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में दक्षिण पन्ना वन मंडल द्वारा सतत मॉनिटरिंग, प्रतिबंधित दवाइयों की रोकथाम एवं ग्रामीण सहयोग आधारित संरक्षण मॉडल विकसित किया गया. यही कारण है कि दक्षिण पन्ना क्षेत्र में गिद्धों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई. वर्ष 2021 में जहां गिद्धों की संख्या 614 थी, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 1127 तक पहुंच गई. मानव-सर्प संघर्ष को कम करने एवं सर्पदंश से बचाव हेतु दक्षिण पन्ना वनमण्डल द्वारा विशेष किए गए. इस नवाचार के माध्यम से हजारों बच्चों एवं ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव, प्राथमिक उपचार एवं वैज्ञानिक जानकारी सरल तरीके से उपलब्ध कराई गई.

दक्षिण पन्ना वनमण्डल के इनोवेशन को सराहा

दक्षिण पन्ना वनमण्डल के नामांकन की अनुशंसा जिला कलेक्टर उषा परमार एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा की गई. दक्षिण पन्ना वनमण्डल द्वारा जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अनेक अभिनव एवं जनभागीदारी आधारित कार्य किए गए. वनमण्डल द्वारा पक्षियों, तितलियों, औषधीय पौधों, विरासत वृक्षों, प्राकृतिक झिरियों तथा स्थानीय जैविक धरोहरों का व्यापक अभिलेखीकरण एवं दस्तावेजीकरण किया गया. साथ ही स्थानीय स्तर पर जैवविविधता संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए.

भोपाल में पुरस्कार वितरित

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के अध्यक्ष वीरेंद्र आर तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के निदेशक डॉ.के.रविचंद्रन ने की. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ.बी.बालाजी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. राज्य स्तरीय पुरस्कार दक्षिण पन्ना वन मण्डल की ओर से वनमंडलाधिकारी अनुपम शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी पवई नितेश पटेल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कल्दा परिवेश भदौरिया द्वारा प्राप्त किया गया.

TAGGED:

PANNA VULTURE CONSERVATION
PANNA VULTURE POPULATION
IIFM BHOPAL AWARDS
PANNA NEWS
PANNA FOREST DIVISION AWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.