पन्ना में सदियों पुराने वृक्ष आज भी सीना ताने खड़े, रिसर्च में इनकी अहमियत का उल्लेख
पन्ना जिले में वन विभाग ने प्राचीन व ऐतिहासिक वृक्षों का विस्तृत लेखा-जोखा तैयार किया. इनमें 1353 वृक्षों को विशेषता के आधार शामिल किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 5:13 PM IST
पन्ना : दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा जिले की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्वरूप विशिष्ट वृक्षों के संरक्षण एवं अभिलेखन की दिशा में अभिनव पहल करते हुए "इन्क्रेडिबल ट्रीज़ ऑफ साउथ पन्ना" नामक विस्तृत दस्तावेज़ तैयार किया गया है. इस सर्वेक्षण में वनमंडल के 6 वन परिक्षेत्रों, 178 ग्रामों तथा 26 प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के कुल 1,353 उल्लेखनीय वृक्षों का दस्तावेजीकरण किया गया है.
जैव विविधता के सबूत भी हैं प्राचीन पेड़
यह कार्य वन विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, स्थानीय जनज्ञान एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर किया गया. दस्तावेज़ में ऐसे वृक्षों को शामिल किया गया है, जो अपने असाधारण आकार, दीर्घायु, जैव विविधता संरक्षण में भूमिका, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व अथवा स्थानीय इतिहास से जुड़े होने के कारण विशेष पहचान रखते हैं. सर्वेक्षण में आम, महुआ, पीपल और बरगद जैसी प्रजातियों का प्रभुत्व पाया गया, जबकि अनेक वृक्ष ग्रामीण समुदायों के लिए पूजा स्थलों, ग्राम चौपालों तथा सामाजिक आयोजनों के केंद्र के रूप में भी दर्ज किए गए हैं.
वन विभाग के मैदानी अमले की मेहनत
लगभग 649 वृक्ष धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व से जुड़े पाए गए, जबकि 88 वृक्ष चमगादड़ों एवं 238 वृक्ष मधुमक्खियों के महत्वपूर्ण आवास के रूप में चिह्नित किए गए हैं. इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ीकरण अभियान में वन विभाग के मैदानी अमले की विशेष भूमिका रही. रंजना नागर, जगदीश अहिरवार, उमाशंकर पाल, उदयभान सिंह, महेन्द्र अग्रहरी तथा रावेन्द्र सिंह बागरी सहित अनेक वनकर्मियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देते हुए वृक्षों का सर्वेक्षण, मापन, फोटोग्राफी एवं स्थानीय जानकारी का संकलन किया.
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पन्ना के सबसे विशाल बरगद का जिक्र
सर्वेक्षण में काल्दा परिक्षेत्र के जुरसिंहा ग्राम स्थित विशाल बरगद को वनमंडल का सबसे बड़ा वृक्ष दर्ज किया गया, जिसकी परिधि लगभग 1500 सेंटीमीटर मापी गई. दस्तावेज़ में ऐसे अनेक वृक्षों का भी उल्लेख है, जो स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार कई पीढ़ियों से ग्रामीण जीवन, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के साक्षी रहे हैं. वन विभाग का उद्देश्य इन वृक्षों के महत्व को व्यापक समाज तक पहुंचाना, उनके संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा भविष्य में इनके संरक्षण हेतु वैज्ञानिक एवं सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है.