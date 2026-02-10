25 हजार फीट ऊंचाई से 10 हजार KM की उड़ान, पन्ना में दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का डेरा
पन्ना वनमंडल क्षेत्र की सुनेही और सलोही बीट में दुर्लभ पक्षियों का डेरा. ये पक्षी विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम.
पन्ना : पन्ना वन मंडल क्षेत्र के सलेहा क्षेत्र अंतर्गत पटना-तमोली में हजारों किलोमीटर की उड़ान के बाद शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे ब्लूथ्रोट दुर्लभ पक्षी. पक्षी प्रेमियों द्वारा अपने कैमरों में इन दृश्यों को कैद किया जा रहा है. वहीं, वन विभाग ने इन दुर्लभ पक्षियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.
ब्लूथ्रोट पक्षी का मूल ठिकाना यूरोप
ब्लूथ्रोट फ्लाईकैचर परिवार से संबंधित कीटभक्षी प्रवासी पक्षी है, जो अपने लंबे प्रवास और विशिष्ट रंग-सौंदर्य के लिए जाना जाता है. यह प्रजाति मुख्यतः यूरोप, पैलिआर्कटिक क्षेत्र तथा पश्चिमी अलास्का में पाई जाती है. शीत ऋतु के आगमन पर ये पक्षी लगभग 8 से 10 हजार किलोमीटर की लंबी एवं कठिन उड़ान भरकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचते हैं.
ब्लूथ्रोट पक्षी की पहचान कैसे करें
ब्लूथ्रोट लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर लंबा छोटा पक्षी. अपने आकर्षक रंग-विन्यास के कारण पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष रुचि का विषय रहता है. नर ब्लूथ्रोट के गले पर मौजूद चमकीला नीला रंग, जिसके मध्य सफेद अथवा हल्का लाल धब्बा होता है, इसकी सबसे प्रमुख पहचान है. भूरी-स्लेटी पीठ और हल्के रंग का पेट इसके सौंदर्य को संतुलित और विशिष्ट रूप प्रदान करता है.
प्रवासी पक्षियों का आना शांत पर्यावरण का संकेत
पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि सलेहा क्षेत्र अंतर्गत पटना-तमोली में ब्लूथ्रोट का डेरा यहां दशकों से किए जा रहे सतत प्रकृति संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है. इतने लंबे और जोखिमपूर्ण प्रवास के बाद किसी क्षेत्र को शीतकालीन विश्राम स्थल के रूप में चुनना उस क्षेत्र की सुरक्षित पारिस्थितिकी, पर्याप्त खाद्य उपलब्धता और शांत पर्यावरण का संकेत माना जाता है.
पन्ना की जैव विविधता समृद्ध होने का संकेत
पक्षी संरक्षण में जुटे अजय चौरसिया के अनुसार "ब्लूथ्रोट जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति न केवल क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध करती है, बल्कि भविष्य में अन्य प्रवासी एवं संवेदनशील प्रजातियों के आगमन की संभावनाओं को भी मजबूत आधार प्रदान करती है."
वहीं, पवई रेंज के सुनेही बीट में रेंज ऑफिसर नितेश पटेल द्वारा बार-हेडेड गूज (Bar-headed Goose) की फोटोग्राफी की गई.
25 हजार फीट ऊंचाई पर उड़ान भरता है बार-हेडेड गूज
रेंज ऑफिसर नितेश पटेल बताते हैं "बार-हेडेड गूज विश्व में सबसे ऊंची उड़ान (25000 फीट) भरने वाले पक्षियों में गिनी जाती है, जो मध्य एशिया और तिब्बत क्षेत्र से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर भारत की आर्द्रभूमियों तक पहुंचते हैं. यह पक्षी हिमालय के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी उड़ान भरने की अद्भुत क्षमता रखता है."