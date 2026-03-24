पन्ना की धरती पर पहली बार गूंजी ट्रेन की सीटी, दशकों पुराना सपना साकार, उमड़ी लोगों की भीड़
पन्ना में नागौद-फुलवारी नई रेल लाइन पर सफल ट्रायल, शहर में पहली बार ट्रेन देखकर रहवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:32 PM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के लोगों का दशकों पुराना रेल का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है. 35 साल से अधर में लटका सीधी-सिंगरौली प्रोजेक्ट मूर्त रूप लेने जा रहा है. जहां मंगलवार को नागौद-फुलवारी रेल लाइन पर रेल इंजन का ट्रायल किया गया. पन्ना की धरती में पहली बार रेल का सायरन सुनकर लोगों में खुशी की लहर है.
पन्ना में पहली बार दौड़ा रेल इंजन
मंगलवार को गुनौर विधानसभा के ग्राम फुलवारी में रेल इंजन का सफल ट्रायल किया गया. आजादी के बाद यह पहला मौका है जब पन्ना की धरती पर कोई रेल इंजन पहुंचा है, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. सतना-पन्ना रेलवे कार्यपालन यंत्री पीके सिंह ने बताया, "मंगलवार को सतना जिले के नागौद से पन्ना के ग्राम फुलवारी तक ट्रेन इंजन का सफल ट्रायल किया गया. इसमें पटरियां के साथ नवनिर्मित पुल की गुणवत्ता परखी गई."
350 मीटर लंबा भूमिगत टनल का निर्माण
उन्होंने आगे बताया कि देवेंद्रनगर एवं सकरिया के रेलवे स्टेशन का 90% काम पूरा हो चुका है. अब काम अंतिम चरण में है. सकरिया से पन्ना का रेल पटरी का काम अभी बाकी है क्योंकि सकरिया में 350 मीटर लंबा भूमिगत टनल का निर्माण चल रहा है. जिसका काम तेज गति से चल रहा है जो संभवत कुछ महीने में संपन्न हो जाएगा और उसके बाद आगे का ट्रायल किया जाएगा.
डायमंड आकार का बनेगा रेलवे स्टेशन
पन्ना में डायमंड की आकृति का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है. रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर है. देश का पन्ना इकलौता ऐसा जिला है जहां पर हीरा निकलता है. इसी कारण पन्ना रेलवे स्टेशन का आकर डायमंड आकृति का डिजाइन किया गया है जो सभी सुविधाओं से युक्त होगा. ऐसा प्रतीत होता है कि जब रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा तो बहुत ही सुंदर नजर आएगा. यह स्टेशन शहर के पुरुषोत्तम ग्राम में बन रहा है.
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पन्ना से ट्रेन अजयगढ़ होते हुए खजुराहो से कनेक्ट होगी. जिले में रेलगाड़ी आने से शहर का विकास तेज गति से होने की उम्मीद जताई जा रही है. क्योंकि जिले तक रेल आने से अन्य शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी. केन नदी पर भी पुल बनेगा. जिसमें पन्ना से होते हुए अजयगढ़ एवं बालूपुर में भी रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा. यह कार्य भी प्रगति पर चल रहा है.