युवक ने छोड़ी नौकरी और पारंपरिक खेती, अपनाई हॉर्टिकल्चर तकनीक की किसानी, 3 गुनी हुई आय
पन्ना में पारंपरिक खेती और प्राइवेट नौकरी छोड़ युवक ने उद्यानिकी से लगाई सीजनल सब्जी, अब कमा रहा लाखों.
पन्ना: पन्ना के किसान ने कमाल करके दिखाया है. मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मनोर के ग्राम जरूआपुर के किसान सुब्रतो मल्लिक ने 2022 में अपनी पारंपरिक खेती छोड़ दी, जिसमें वह धान एवं गेहूं का उत्पादन करता था. सुब्रतो ने उद्यानिकी की खेती की ओर रुख किया है और इसमें उन्होंने अपने खेत में सीजनेबल सब्जी उगाई. पहले उन्हें करीब साल भर में 2 लाख रुपए की आय होती थी, तो वहीं अब वह 5 से 6 लाख रुपए की आय हो रही है. जिले भर में सुब्रतो मल्लिक की सराहना हो रही है.
पहले करते थे प्राइवेट नौकरी
किसान सुब्रतो मल्लिक ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया कि पहले वह पारंपरिक खेती के साथ प्राइवेट नौकरी भी करते थे. वह अतिथि शिक्षक एवं एक प्राइवेट कॉलेज में बाबू का काम किया करते थे और उसमें उन्हें प्रति महीने 5000 से 7000 रुपए की आय होती थी. फिर उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से आर्थिक सहायता मिली जिसमें उन्हें 1,42,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ. जिसमें उन्हें 70,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई जिसे उन्होंने अपने 5 एकड़ के खेत में सीजनेबल सब्जी उगाना चालू किया और उद्यानिकी की तकनीक से करीब तीन गुना आय कर ली.
सहजन के पेड़ के नीचे लगाया पपीते का पेड़
बता दें की सहजन की सब्जी प्रोटीन का खजाना है इसी को देखते हुए उन्होंने अपने खेत में सहजन के पेड़ लगाए हैं और उसके नीचे वह पपीते के पेड़ भी लगाए हुए हैं. इसी के साथ वह खेत में बंधा गोभी भी उगा रहे हैं. ग्राफ्टिंग के जरिए वह है एक पेड़ से टमाटर और बैगन भी उगा रहे हैं. यह तकनीक उन्होंने उद्यानिकी विभाग के जरिए सीखी है और उसका उपयोग कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं.
पन्ना में अकेले कर रहे हैं परवल की खेती
उन्होंने बताया कि इस सीजन में उन्होंने टमाटर की भी खेती की थी जिससे वह प्रतिदिन बाजार में अच्छी तादाद में टमाटर बेचते थे और उससे उन्हें काफी आए हुई है. इसके बाद उन्होंने बैगन भी बाजार में बेचे हैं और वह अब अपने खेत में परवल की खेती कर रहे हैं. बता दें कि पन्ना जिले में परवल की खेती कहीं नहीं होती है, जबकि अब सुब्रतो के द्वारा परवल की खेती की जा रही है.
सुब्रतो मल्लिक अपने 5 एकड़ के खेत में ही पूरा दिन काम करते निकाल देते हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं. वह अब करीब 4 मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं जो प्रतिदिन उनके खेत में काम करते हैं. लोग उनके आइडिया को देखें और सीखें क्योंकि पारंपरिक खेती छोड़कर सीजनल सब्जी से अच्छा मुनाफा हो सकता है, यही उन्होंने करके दिखाया है.