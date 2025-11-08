ETV Bharat / state

पन्ना की धरती ने उगला खजाना! खदान से एक साथ मिले 5 हीरे, किसान हुआ मालामाल

एक साथ जमा हुए पांच हीरे किसान बृजेंद्र कुमार शर्मा पिता धर्मदास शर्मा ग्राम सिरस्वाहा के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने खेत में जून 2025 में हीरा कार्यालय पन्ना से पट्टा लेकर हीरे की खदान लगाई थी और उन्हें गुरुवार को हीरे की खदान से पांच नग हीरे प्राप्त हुए हैं. इन हीरो को उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है जो आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाएंगे.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक बार साबित कर दिया है कि किस्मत आपके साथ हो तो रंक भी राजा बन जाता है. पन्ना की धरती ने एक बार फिर एक किसान को मालामाल करते हुए उसको एक साथ पांच हीरे दिए हैं. उसने हीरों को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है. हीरे की अनुमानित कीमत लाखों में आंकी जा रही है, इसमें तीन हीरे उज्जवल किस्म के हैं और दो हीरे कम उज्जवल किस्म के हैं. एक साथ 5 हीरे मिलने के बाद किसान और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

कितने-कितने वजन के हैं हीरे

पांच नग हीरे जो आज हीरा कार्यालय पन्ना में जमा हुए हैं, उसमें तीन हीरे उज्जवल किस्म के हैं और दो हीरे कम उज्जवल किस्म के हैं. जिनका पहले हीरे का वजन 0.74 कैरेट, दूसरे हीरे का वजन 0.77 कैरेट, तीसरे हीरे का वजन 0.91 कैरेट, चौथे हीरे का वजन 1.08 कैरेट एवं पांचवें हीरे का वजन 2.29 कैरेट है. जिनका कुल वजन 5.79 कैरेट है. जिनको हीरा पारखी द्वारा मूल्यांकन करते हुए वजन किया गया एवं जमा कर लिया गया है. यह हीरे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाएंगे.

किसान को मिले हैं पांच हीरे (ETV Bharat)

पार्टनर्स में बराबर बंटेगा पैसा

बृजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि, ''उसने कुछ माह पूर्व हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया था और सिरस्वाहा ग्राम के भरकन में हीरे की खदान लगाई थी. आज भगवान ने सुन लिया और एक साथ पांच हीरे प्राप्त हुए हैं. इस खदान में उसके साथ 6 पार्टनर और भी हैं. जो पैसा मिलेगा सभी पार्टनरों में बांट लिया जाएगा. हीरा मिलने से बहुत खुशी हो रही है.''

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि, ''बृजेंद्र कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सिरस्वाहा जनपद पंचायत पन्ना के निवासी हैं. उनको सिरस्वाहा खेत में एक साथ पांच हीरे मिले हैं, जिनका वजन करते हुए उनको जमा कर लिया गया है और वह अगली नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाएंगे. हीरों की नीलामी लाखों रुपए होने की उम्मीद है.''