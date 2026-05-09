बच्चों के झगड़े में जेठ ने बहू को लट्ठ से पीटा, नहीं भरा मन तो बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा
पन्ना में युवक बच्चों के झगड़े में हैवान बन गया. उसने अपने परिवार की बहू को सरेराह बेरहमी से पीटा. आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 6:00 PM IST
पन्ना : शाहनगर तहसील अंतर्गत बोरी चौकी रेगुआ गांव में एक युवक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. उसने अपने ही परिवार की बहू को लट्ठ से पीटा. इस दौरान महिला के बच्चे दहशत में चिल्लाते रहे लेकिन युवक पर राक्षसपन सवार था. लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने इस घटना का विरोध नहीं किया. एक युवक दौड़कर आया और उसने बीचबचाव किया. महिला मौके पर ही गिर गई.
बच्चों के झगड़े के बाद विवाद बढ़ा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि एक युवक महिला को लाठी से पीट रहा है. महिला जोर-जोर से चिल्ला रही है और बचाव की गुहार लगा रही है. पास में ही महिला के बच्चे चिल्ला रहे हैं. जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये घटना पन्ना जिले के शाहनगर थाना अंतर्गत चौकी बोरी के ग्राम रेगुआ की है. आरोपी युवक महिला का जेठ है. परिवार के आपसी विवाद के कारण युवक का महिला से झगड़ा हो गया. वह लाठी उठाकर अपनी बहू को पीटने लगा.
कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार
बोरी पुलिस चौकी प्रभारी संतोष सिंह मसराम ने बताया "आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. बीनएस की धारा 296(B), 115(2) और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है. ये घटना 6 मई 2026 की है." एसडीओपी पवई भावना दांगी ने बताया "वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई."
ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के कारण हुआ विवाद हुआ. बच्चे घर के पास खेल रहे थे. महिला के बच्चों ने पुराने बर्तन जेठ के घर के पास फेंक दिए. इससे विवाद बढ़ गया. पहले कहासुनी हुई फिर जेठ ने बहू को बेदर्दी से लाठी से पीटना चालू कर दिया. आरोपी गोपी चौधरी के खिलाफ पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की.
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घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त
वहीं, रेगुआ गांव में महिला की सरेआम पिटाई को लेकर ग्रामीणों में आरोपी के प्रति रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि भले ही ये मामला पारिवारिक विवाद का है लेकिन इससे समाज और गांव में गलत संदेश जाता है. महिला का सम्मान करना हम सभी का धर्म है.