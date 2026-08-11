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पन्ना में मिलेंगे 5000 साल जिंदा रहने वाले पौधे, समुद्रमंथन से जुड़ा इतिहास, धरती से हो रहे विलुप्त

पन्ना जैव विविधता के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व का भी अपना अलग महत्व है. यहां देश-विदेश से टूरिस्ट घूमने आते हैं. लगभग हर प्रकार के वन्य प्राणी और पेड़-पौधे एवं वनस्पति पाए जाते हैं. कई ऐसे औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. ऐसे में उत्तर वनमंडल ने अनोखी पहल की है. विश्रमगंज परिक्षेत्र में हजारों ऐसे पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जो विलुप्त होती प्रजाति के हैं.

पन्ना: एक तरफ जहां एक्सप्रेस वे, रोड और हाईवे को निर्माण के लिए धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पौधे लगाने की मुहिम चल रही है. इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लाखों पौधें लगाए जा रहे हैं. वहीं हीरा नगरी पन्ना में विलुप्त हो रहे पेड़ों को फिर से लगाया जा रहा है. यह काम कोई और नहीं बल्कि वन विभाग करने जा रहा है. यहां विलुप्त होते संकट प्रजाति के करीब 80 वैरायटी के पौधे लगाए गए. इस पेड़ की खासियत है कि यह 5 हजार साल तक जीवित रहते हैं.

बताया जा रहा है कि ये पौधे संकटप्राय वैरायटी में आते हैं. इन पौधों को मध्य प्रदेश के कई जिलों के रिसर्च केंद्र एवं सामाजिक वानिकी के द्वारा मंगवाया गया है. जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ एवं अनोखे पौधे माने जाते हैं और औषधीय गुण से भरपूर है. जिनका इतिहास समुद्र मंथन तक का है. उत्तर वन मंडल के डीएफओ धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "विश्रमगंज परिक्षेत्र स्थित नगर वन पन्ना से 5 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है. जहां पर सिर्फ विलुप्त हो रहे संकट प्राय पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है.

समुद्र मंथन में निकला था पौधा, 5 हजार साल तक रहता है जीवित

इन पौधों को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से मंगाया गया है. जिसमें वीजा, कुल्लू, दहीमन, गरुड़ और कल्पवृक्ष के पौधों का वृक्षारोपण किया गया है. आगे उन्होंने बताया कि कल्पतरु के करीब 200 पौधे लगाए गए हैं. कल्पतरु माना जाता है कि समुद्र मंथन में यह पौधा निकाला था और यह पेड़ जहां लगा होता है, वहां पर कभी पानी की कमी नहीं होती है. जितना यह जमीन से ऊपर होता है, उससे ज्यादा इसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है. यह हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है. जो लोग इसके नीचे बैठते हैं. यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला पौधा है. यह करीब 5000 वर्ष तक जीवित रह सकता है."

विश्रमगंज परिक्षेत्र (ETV Bharat)

ब्लड प्रेशर को कम करने वाला पौधा

डिप्टी रेंजर पीयूष शुक्ला ने बताया कि "नगर वन में हमारे द्वारा सैकड़ों की संख्या में दहिमन के पौधों का वृक्षारोपण किया गया है. यह दहीमन पृथ्वी से विलुप्त होती संकटप्राय प्रजाति में आता है. पहले यह पौधे काफी मात्रा में होते थे, लेकिन लोगों द्वारा इनको अब काट दिया गया. यह पौधे अब संकट प्राय प्रजाति में आते हैं. इस पौधे की यह विशेषता होती है कि इसकी लकड़ी पानी में घोलकर पीने से रक्तचाप कम होता है. आदिवासी इस पेड़ की छाल को चोट लग जाने के बाद इसका उपयोग करते हैं. जो इंफेक्शन को काम करता है और घाव को जल्दी भरता है, यह एक आयुर्वेदिक पौधा है."