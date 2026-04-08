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वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर भड़के बुजुर्ग दंपती, कार से बंदूक लेकर उतरी महिला

पन्ना में बुजुर्ग दंपती ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर धौंस दिखाई. बुजुर्ग महिला के हाथ में राइफल थी. पुलिस ने केस दर्ज किया.

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वाहन चेकिंग के दौरान गुस्से में कार से बंदूक लेकर उतरी महिला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
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पन्ना : वाहन चेकिंग के दौरान बुजुर्ग दंपती ने पुलिस से तीखी बहस की. बहस के दौरान लाइसेंसी हथियार से भी पुलिस को धौंस दी गई. मामला पन्ना जिले के मंडला थाना अंतर्गत थाने के सामने नेशनल हाईवे 39 का है. यहां वाहन चेकिंग चल रही थी. इसी दौरान एक कार को रोका गया. इसमें बुजुर्ग दंपती थे. इन लोगों ने कार में सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था. इसलिए पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और चालानी कार्रवाई की गई, जिससे बुजुर्ग दंपती तिलमिला गए.

बुजुर्ग ने पुलिस से की अभद्रता

बुजुर्ग दंपती ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और पुलिस से बहस करने लगे. इस दौरान पुलिसकर्मी से उन्होंने तीखी बहस की. साथ ही अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया. यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:00 बजे की है. पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 39 पर थाने के सामने चेकिंग अभियान लगाया जाता है. इस दौरान बुजुर्ग दंपती पन्ना से छतरपुर की ओर जा रहे थे. बुजुर्ग दंपती रिटायर्ड अधिकारी भारत सिंह चौहान हैं और उनकी पत्नी राजश्री चौहान हैं, जो मैहर की निवासी हैं.

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर भड़के बुजुर्ग दंपती (ETV BHARAT)

बुजुर्ग महिला के हाथ में बंदूक

बहस के दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है. इसमें साफ दिखता है कि बुजुर्ग महिला के हाथ में लाइसेंसी बंदूक हैं और उनके पति पुलिस से बहस कर रहे हैं. उनका ड्राइवर उन्हें बहस करने से एवं झगड़ा करने से रोक रहा है और उनकी पत्नी पुलिस वाले के सामने बंदूक दिखा रही हैं. पुलिसकर्मी ने भी कहा "आप मुझे डरा नहीं सकते बंदूक दिखाकर." हालांकि पुलिसकर्मी द्वारा संयम का परिचय दिया गया एवं मामले को टालने का प्रयास किया गया लेकिन बुजुर्ग कड़े तेवर अपनाते हुए बहस करते रहे.

बुजुर्ग दंपती के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पुलिसकर्मी ने कहा "हम नियमों का पालन कर रहे हैं. आप सीट बेल्ट नहीं लगाए थे. इसलिए आपका चालान काटा गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने बताया "मंडला थाने में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. चेकिंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगने पर बुजुर्ग दंपती का चालान काटा गया. इस दौरान उनकी पुलिस कर्मी के साथ बहस की गई. उनके द्वारा अभद्रता की गई. बुजुर्ग दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं धमकी देना जैसी धाराएं शामिल हैं."

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