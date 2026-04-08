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वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर भड़के बुजुर्ग दंपती, कार से बंदूक लेकर उतरी महिला

वाहन चेकिंग के दौरान गुस्से में कार से बंदूक लेकर उतरी महिला ( ETV BHARAT )