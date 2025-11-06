ETV Bharat / state

ऐसी परंपरा जो 400 वर्षों से चल रही है, इसमें शामिल होने देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं पन्ना

पृथ्वी परिक्रमा का पहला चक्कर करीब 20 किलोमीटर का हुआ करता था, लेकिन वन विभाग द्वारा कुछ जगहों को प्रतिबंधित करने के चलते इसका चक्कर 6 किलोमीटर और बढ़ गया. अब पृथ्वी परिक्रमा का चक्कर 20 किमी से बढ़कर 26 किलोमीटर का हो गया है. पृथ्वी परिक्रमा से पहले छोटी परिक्रमा होती है, जो कि सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, जिसमें पदमा पुरी धाम में गुम्मट जी मंदिर, बंगला जी मंदिर, राधाजी का मंदिर और सद्गुरु मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और आरती की जाती है.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में करीब 400 वर्ष पूर्व महामति श्री प्राणनाथ भगवान आए थे, उन्होंने यहां पदमा पुरी धाम को अपना निवास स्थान बनाया था. उनके साथ 5000 अनुयायी भी थे. उस समय पन्ना जंगलों से घिरा हुआ था. तब महामती प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को अपना शिष्य बनाया था. महामति प्राणनाथ ने उसी समय पृथ्वी परिक्रमा परंपरा की शुरुआत की थी. यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से अनवरत चालू है. इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं.

इसके बाद बड़ी परिक्रमा चालू होती है. यह परिक्रमा करीब 26 किलोमीटर की होती है जो सुबह 11 से चालू होती है और रात 10 बजे तक चलती है. यह परिक्रमा बड़े देवबंद मंदिर से होते हुए कमलाबाई के तालाब से लेकर चोपड़ा मंदिर पहुंचकर श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके अलावा मंदिर में आरती होती है. इसके बाद परिक्रमा आगे इंद्रपुरी कॉलोनी, लोकपाल सागर तालाब होते हुए पहाड़ कोठी चौकी होकर खेजड़ा मंदिर पहुंचती है. जहां एक बार फिर से महा आरती कर परिक्रमा समाप्त हो जाती है. इस परिक्रमा में भाग लेने के लिए देश एवं दुनिया से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और धर्म लाभ प्राप्त करते हैं.

बांग्ला जी मंदिर के मुख्य पुजारी दीपक शर्मा बताते हैं कि "यह परंपरा आज से लगभग 400 वर्ष पहले महामती प्राणनाथ भगवान ने शुरू की थी. पृथ्वी परिक्रमा से करीब एक माह पूर्व शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्राणनाथ मंदिर में रासलीला होती है. इसमें श्री कृष्ण भगवान के साथ सखियां नाचती हैं. इसके बाद भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं. इस परंपरा का काफी धार्मिक महत्व है और पन्ना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है. यह परिक्रमा विंध्याचल पर्वत के चारों तरफ होती है."

बिहार की राजधानी पटना से पन्ना परिक्रमा करने पहुंचे डॉ. श्याम सुंदर प्रणामी ने बताया कि "परिक्रमा का काफी धार्मिक महत्व है. वृंदावन की 100 कोसी परिक्रमा और यहां की पृथ्वी परिक्रमा का एक ही लाभ मिलता है. इसलिए परमधाम पन्ना आए हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं. रात 10 बजे तक परिक्रमा चलेगी और खेजड़ा मंदिर पहुंचेगी. वहां दीपक जलाकर परिक्रमा समाप्त होगी."