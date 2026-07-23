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पन्ना में शराबी पुलिस पर पड़ा भारी, थाने से जीप चुराकर मचाया कोहराम, कई आए चपेट में

रैपुरा थाने से पुलिस की जीप लेकर फरार हुआ नशे में धुत युवक, बाजार में कई वाहनों को मारी टक्कर, 3 बुरी तरह जख्मी.

DRUNK MAN STEALS POLICE CAR
पन्ना में पुलिस की कार चुराकर शराबी ने मचाया तांडव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:31 AM IST

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पन्ना: रैपुरा थाने से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां बुधवार शाम करीब 5 बजे शराब के नशे में धुत एक युवक ने थाना प्रभारी की शासकीय गाड़ी पार कर दी और पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा दिया. शराब के नशे में धुत आरोपी ने गाड़ी से रास्ते में कई लोगों को टक्कर मार दी. जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गई. युवक इतने नशे में था कि रास्ते में उसने कई बाइकों को कुचल दिया.

बाइक को घसीटा, बस में मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शी अनिरुद्ध पटेल ने बताया, "बुधवार शाम करीब 5 बजे नशे में धुत एक आरोपी थाना प्रभारी की गाड़ी लेकर भाग रहा था, इस दौरान वाहन ने अनियंत्रित होकर एक मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल वाहन के नीचे आ गई, हालांकि मोटरसाइकिल सवार बाल-बाल बच गया. जब लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो युवक ने गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी और मोटरसाइकिल को घसीटाता हुआ कई मीटर दूर ले गया. सड़क के किनारे खड़ी बस में पीछे से टक्कर मार दी. जिससे गाड़ी रुक गई और उसे पुलिस ने उसे पकड़ लिया. इस घटना में कई लोगों को चोटें आई है, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हैं."

पुलिस की गाड़ी लेकर भाग रहे शराबी ने बाजार में मचाया कोहराम (ETV Bharat)

तेज रफ्तार कार का कहर

वहीं, स्थानीय निवासी विमला बाई ने बताया, "बुधवार को रैपुरा में सब्जी बाजार का दिन रहता है और शाम को काफी भीड़-भाड़ रहती है. मैं बाजार में आम खरीद रही थी. तभी एक तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी आई और जिससे मौके पर भड़दड़ मच गई. मेरे हाथ में चोट लग गई है इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई हूं."

POLICE CAR STOLEN STATION
थाने से पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हुआ आरोपी (ETV Bharat)

रैपुरा थाना प्रभारी स्मिता सिंह बघेल ने बताया, '' घटना 22 जुलाई शाम 5 बजे की है. इमलिया निवासी सुखेंद्र सिंह बुंदेला थाने में किसी मामले में राजीनामा करवाने आया था. वह शराब के नशे में धुत था. इसलिए संबंधित मुंशी द्वारा उसे कल आने के लिए कहा गया, जिसके बाद वह थाने से बाहर चला गया. आरोपी दोबारा आया और थाने में खड़ी शासकीय गाड़ी को स्टार्ट करके भाग खड़ा हुआ. थाना स्टाफ ने उसका पीछा किया. वह तेज रफ्तार से लोगों को टक्कर मारता हुआ निकल गया. आखिर में बस में टक्कर गलते ही गाड़ी रुक गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ चोरी व मोटर व्हीकल एक्ट दुर्घटना संबंधी मामलों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा."

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