IPS कहलाएंगे डॉक्टर साहब, पन्ना के डॉ. अभिजीत ने पहले ही अटेंप्ट में निकाली UPSC

पन्ना के डॉ. अभिजीत हीरे से चमके, पिता हैं कपड़ा व्यापारी ( Etv Bharat )