IPS कहलाएंगे डॉक्टर साहब, पन्ना के डॉ. अभिजीत ने पहले ही अटेंप्ट में निकाली UPSC
पन्ना के कपड़ा व्यवसाय के पुत्र ने रचा इतिहास, डॉक्टरी के साथ की यूपीएससी की पढ़ाई, पहले ही अटेंप्ट में किया क्लियर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 11:07 AM IST
पन्ना : हीरों की खदानों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को एक और नायाब हीरा मिला है. हम बात कर रहे हैं पन्ना के लाल डॉ. अभिजीत जैन के बारे में, जिन्होंने UPSC में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 170 हासिल कर सफलता का परचम लहराया है. महज 25 वर्षीय अभिजीत वर्तमान में दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे हैं. पहले ही प्रयास में UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफल अभिजीत ने बताया कि उनकी इस रैंक से उन्हें IPS कैडर मिलेगा.
अभिजीत के पिता हैं कपड़ा व्यवसाई
डॉ. अभिजीत के पिता अनिल कुमार जैन पन्ना के रंग महल में रहते हैं और कपड़ों का व्यवसाए करते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उनके पिता अनिल कुमार जैन ने गर्व के साथ बताया कि उनके बेटे ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पन्ना के DAV स्कूल से पूरी की थी. स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ अभिजीत ने मंदिर से नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की, जिसने उनके व्यक्तित्व को और भी निखारा. अभिजीत की मां अनिता जैन गृहिणी, सबसे बड़ी बहन डॉ. आत्मिका जैन एमडी रेडियोलॉजिस्ट और बड़े भाई अतिश्य जैन आईआईटी से बीटेक करने के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत कर चुके हैं.
डॉक्टरी के साथ यूपीएससी की पढ़ाई
शुरू से ही मेधावी और धार्मिक प्रवृत्ति के अभिजीत ने पन्ना के डीएवी पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की. डॉक्टर बनने के सपने के लिए उन्होंने NEET, AIIMS और JIPMER जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की. NEET में AIR-97 प्राप्त कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से MBBS पूरा किया. इसके बाद मेडिकल इंटर्नशिप पूरी कर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक बने. इसी दौरान UPSC की तैयारी सेल्फ स्टडी से शुरू की और पहले प्रयास में ही यह बड़ी सफलता हासिल कर ली.
ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं : अभिजीत जैन
अपनी इस अपलब्धि पर अभिजीत कहते हैं, '' मध्य प्रदेश के पन्ना जैसे छोटे जिले से निकलकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 170 प्राप्त करना मेरे लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मेरे परिवार, मेरे शिक्षकों और मेरे जिले के लोगों का आशीर्वाद और विश्वास है. मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पूरी की. डॉक्टर के रूप में पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान मुझे लोगों की पीड़ा को करीब से समझने का अवसर मिला. उसी समय मेरे मन में यह विचार आया कि यदि प्रशासनिक सेवा में जाकर काम किया जाए, तो समाज के लिए और भी व्यापक स्तर पर योगदान दिया जा सकता है.''
अभिजीत आगे कहते हैं, '' पन्ना जैसे छोटे शहर से आने वाले कई युवाओं को कभी-कभी लगता है कि संसाधनों की कमी उनके सपनों को सीमित कर सकती है. लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही दिशा में निरंतर प्रयास किसी भी कमी को पीछे छोड़ सकते हैं.'' वहीं, उनके पिता ने भावुक होते हुए कहा, " मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. ईमानदारी और लगन से किया गया कार्य आज सफलता के रूप में हमारे सामने है."
2018 नीट क्लियर किया, 2023 में MBBS
डॉ. अभिजीत जैन के पिता अनिल जैन ने बताया, '' बेटे ने 2018 में NEET का एग्जाम क्लियर किया था और इसके साथ ही 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट की. एमबीबीएस व डॉक्टरी के साथ वह यूपीएससी की भी तैयारी करते रहे और उनका आज रिजल्ट घोषित हुआ है. यह हमारे लिए गर्व का पल है.'' इस बड़ी उपलब्धि पर पूरे पन्ना जिले और विशेषकर पन्ना नगर में खुशी की लहर है. परिजनों, दोस्तों और शुभचिंतकों ने डॉ. अभिजीत की इस सफलता को पन्ना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है.