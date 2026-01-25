ETV Bharat / state

युवक के पेट से निकला आधा किलो का पत्थर, 18 साल से शरीर में लेकर घूम रहा था

पन्ना में डॉक्टर ने 32 साल के मरीज के पेट से 500 ग्राम की पथरी निकाली. मरीज पिछले कई वर्षों से दर्द से पीड़ित था.

PANNA 500GM STONE IN STOMACH
पन्ना में युवक के पेट से निकला आधा किलो का पत्थर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
पन्ना: पन्ना में डॉक्टर ने 18 साल से पेट के दर्द से पीड़ित एक व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति दिला दी है. डॉक्टर ने मरीज का सफल ऑपरेशन कर उसके पेट से 500 ग्राम की पथरी निकाली है. पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज अब आराम में है.

पेट से निकला आधा किलो का पत्थर

पन्ना के शासकीय अस्पताल के सेवानिवृत्ति डॉ. एच एन शर्मा द्वारा एक निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन किया गया है और युवक के पेट से आधा किलो ग्राम की पथरी निकल गई है. बता दें कि युवक पथरी के दर्द से करीब 18-20 साल से परेशान था जिससे उसको पेशाब करने में जलन एवं पेट में दर्द की शिकायत थी. इस पर वह डॉक्टर एच एन शर्मा से मिला और उन्होंने ऑपरेशन के लिए बताया. 22 जनवरी 2026 को डॉक्टर ने पथरी का सफल ऑपरेशन किया और युवक के पेट से आधा किलो (500 ग्राम) की पथरी निकाली. ऑपरेशन के बाद युवक स्वस्थ हालत में है.

पन्ना में युवक के पेट से निकला आधा किलो का पत्थर (ETV Bharat)

मरीज अभी स्वस्थ है, खा पी रहा है

पीड़ित बुद्ध सिंह 32 वर्ष देवेंद्रनगर तहसील का निवासी है और इटवा ग्राम में रहता है. वह पथरी के दर्द से काफी परेशान था और झोलाछाप डॉक्टरों से पूर्व में इलाज कर रहा था और जब वह दर्द से परेशान हो गया तो वह पन्ना स्थित डॉ एच एन शर्मा से मिला और उन्होंने इसका चेकअप किया और बताया कि तुम्हारे पेट में बड़ी पथरी है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया जहां पर डॉक्टर एच एन शर्मा ने वहां पर उसका सफल ऑपरेशन किया और उसके पेट से आधा किलो की पथरी निकली. मरीज अभी स्वस्थ हालत में है और खा पी रहा है और बोल भी रहा है.

Panna Doctor removed 500gm stone from patient stomach
मरीज के पेट से निकली आधा किलो की पथरी (ETV Bharat)

शासकीय अस्पताल के सेवानिवृत्ति डॉ. एच एन शर्मा ने बताया कि "मरीज करीब 18 वर्ष से पथरी के दर्द से परेशान था उसका सफल ऑपरेशन किया गया और आधा किलो की पथरी मरीज के पेट से निकली गई. मरीज स्वस्थ हालत में है. मैंने पथरी के करीब 65 से 70 ऑपरेशन किए हैं जो सभी सफल रहे हैं. पूर्व में भी कई बड़ी पथरियां पेट से निकली है पर यह जो पथरी निकाली गई है वह सबसे बड़ी पथरी है और जिसका वजन आधा किलो है."

TAGGED:

PANNA NEWS
PANNA DOCTOR REMOVED 500GM STONE
PANNA PATIENT SUFFERING 18 YEARS
PANNA DOCTOR HN SHARMA
PANNA 500GM STONE IN STOMACH

