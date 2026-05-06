पन्ना में रुंझ और मझगाय डैम परियोजना के विरोध में उग्र आंदोलन, विस्थापितों काम रुकवाया
पन्ना में केन-वेतवा लिंक परियोजना के बाद विस्थापितों ने रुंझ डैम और मझगाय डैम के खिलाफ खोला मोर्चा. सैकड़ों आदिवासियों ने कार्य पर लगाया रोक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 9:51 PM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में रुंझ डैम और मझगाय डैम मध्यम सिंचाई परियोजना लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है. रुंझ नदी पर निर्मित इस परियोजना से हजारों आदिवासी बेघर हो गए हैं. विस्थापित आदिवासियों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर परियोजना का काम रुकवा दिया है. इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम संजय कुमार नागवंशी, तहसीलदार और पुलिस एसडीओपी मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा.
उचित मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने काम पर लगाई रोक
रुंझ डैम लगभग 200 करोड़ और मझगाय डैम करीब 350 करोड़ की लागत से बन रहा है. इससे हजारों क्षेत्र वासी विस्थापित हुए हैं. विस्थापितों का आरोप है कि ग्राणीमों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है. इससे नाराज होकर लोगों ने जय किसान संगठन के नेतृत्व में रून्झ डैम का काम रोक दिया. इसके दो दिन बाद मझगया डैम परियोजना का भी काम रुकवा दिया गया.
धारा 11 का पालन नहीं करने का आरोप
विस्थापितों का कहना है कि जो मुआवजा सरकार द्वारा बांटा गया है. वह बहुत कम है. उनके घर का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है. इसके साथ ही मुआवजा प्रक्रिया में धारा 11 का भी पालन नहीं किया गया है इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम काम चालू नहीं करने देंगे.
12 लाख 50 हजार प्रति व्यक्ति मुआवजे की मांग
विस्थापित ममता आदिवासी ने बताया, "प्रशासन द्वारा हमें सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है और मकान के लिए सिर्फ 30 से 40 हजार दिए गए हैं जो बहुत कम है. हमें 12 लाख 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति चाहिए है. इसके अलावा लोगों को मकान का अलग से पैसा मिलना चाहिए और गांव के बदले गांव की जमीन चाहिए. इस प्रक्रिया में धारा 11 का सही तरीके से पालन हो और धारा 11, 2026 से लागू की जाए. जिससे जो लोग वंचित हो रहे हैं उनके नाम भी जोड़े जाएं तब ही हम काम होने देंगे."
एक इंच भी प्रशासन को नहीं देंगे जमीन
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने बताया, "आदिवासी विस्थापितों के घर मकान घर संसार सब कुछ जा रहा है. प्रशासन ने सही तरीके से मुआवजा वितरित नहीं किया है इसलिए आदिवासी नाराज हैं. जब तक कानून के अनुसार मुआवजा वितरित नहीं हो जाता है हम एक इंच भी जमीन प्रशासन को नहीं लेने देंगे."
- करोड़पति हुए किसान, मोहन यादव बोले भाग्योदय का शंखनाद है इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर
- अनार की फसल खा गए तोते, सरकार को फटकार, कोर्ट का मुआवजा देने का निर्देश
एसडीएम संजय कुमार नागवंशी और एसडीओपी राजीव सिंह भदोरिया प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की. अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने की बात कही है.