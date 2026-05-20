ETV Bharat / state

पन्ना में विस्थापित बांग्लादेशियों की जमीनों का हो रहा नामांतरण, आगामी चुनाव में वोटिंग का करेंगे बहिष्कार

पन्ना तहसील अंतर्गत ग्राम रक्सेहा, जमुनाई, अहिरगुआ और बाबूपुर में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय निवास करता है. अहिरगुआ ग्राम पंचायत के सरपंच संजीव शुक्ला ने बताया, "भारत की तत्कालीन सरकार द्वारा साल 1965 ,1971 और 1983 में पन्ना में विस्थापित बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया था.

इन विस्थापितों का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा बिना जांच पड़ताल कर इन जमीनों का नामांतरण किया जा रहा है. बंगाली समुदाय ने जनसुनवाई के अलावा कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की है. कलेक्टर ने विशेष टीम बनाकर जांच का आश्वासन बंगाली समुदाय को दिया है.

पन्ना: बांग्लादेश से विस्थापित बांग्लादेशी शरणार्थी पन्ना के कई गांव में पिछले कई सालों से निवास कर रहे हैं. इन बंगालियों के पन्ना में दर्जनों गांव स्थित हैं, जहां पर यह बंगाली समुदाय 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं. इन गांव में अब निजी लोगों के पट्टे बंगाली समुदाय की जमीन पर खुल रहे हैं.

बंगाली समुदाय ने निजी लोगों के पट्टे उनकी जमीनों पर खुलने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

इन बंगालियों के पन्ना में दर्जनों गांव स्थित हैं, जहां पर यह बंगाली समुदाय 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं. शासन द्वारा गांव में ही पुनर्वास ऑफिस खोला गया था लेकिन अब 60 साल बाद इन गांव में निजी लोगों के पट्टे खुल रहे हैं. उनकी अगली पीढ़ी इस जमीन का नामांतरण कर लोगों को बेच रही है और अब नए लोग इस जमीन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं. तहसील द्वारा बिना जांच पड़ताल के ही नामांतरण किया जा रहा है. इसलिए यह बंगाली समुदाय अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है."

जनसुनवाई के अलावा कलेक्टर से की शिकायत

सरपंच संजीव शुक्ला ने बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी जनसुनवाई में शिकायत की थी. बंगाली समुदाय के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पन्ना कलेक्टर से भी अलग से मुलाकात की गई और अपनी बात रखी गई. उन्होंने कहा, "बंगाली समुदाय इस जमीन पर लगभग 60 वर्षों से काबिज हैं, जब यह जमीन उनको दी गई थी तो पथरीली, जंगल और वीरान थी. अब यह जमीन बंगाली समुदाय ने अपने खून पसीना से मेहनत कर उसे कृषि योग बना दिया है और अब इस जमीन पर निजी पट्टे खुल रहे हैं. इसलिए बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है."

उन्होंने कहा, "बंगालियों ने यह जमीन खुद अधिग्रहण नहीं की थी बल्कि सरकार द्वारा इस जमीन को अधिग्रहण कर इन बंगालियों को बसाया गया था और इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित शासकीय कार्य योजना के तहत इन गांव में पुनर्वास ऑफिस भी स्थापित करवाया गया था. लेकिन अब यह पुनर्वास ऑफिस बंद हो चुका है और सरकार के अधिकारी रिकॉर्ड मांग रहे हैं. जब सरकार के पास खुद रिकॉर्ड नहीं है तो यह बंगाली समुदाय कहां से रिकॉर्ड देगा."

पन्ना कलेक्टर ने बंगाली समुदाय को दिया जांच का आश्वासन

पन्ना कलेक्टर श्रीमती उषा परमार ने बंगाली समुदाय को आश्वासन दिया गया है कि तुरंत ही एक विशेष टीम की बैठक कर पूरे मामले को निराकरण किया जाएगा और गांव में टीम पहुंच कर वस्तुस्थिति जानी जाएगी. इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा.

बंगाली समुदाय ने की बैठक

इस मामले को लेकर कई गांव के बंगाली समुदाय के लोगों ने बैठक की. बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि समस्या का जल्द समधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में सभी बंगाली समुदाय वोटिंग का बहिष्कार करेंगे और पूरी पोलिंग शून्य करेंगे. यदि सरकार और प्रशासन जल्द एक विशेष टीम भेज कर पूरे मामले को शार्ट आउट नहीं करता है तो बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे.