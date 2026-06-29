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पन्ना के आदिवासी भाईयों की चमचमाते हीरे ने चमकाई किस्मत, मिलेनियर बन करेंगे बेशकीमती शॉपिंग

पन्ना में चमकी 2 भाईयों की किस्मत, 50 लाख रुपए का बेशकीमती हीरे ने बनाया लखपति. पिता को मिल चुका है 1 करोड़ का डायमंड.

PANNA DIAMOND FOUND WORTH 50 LAKH
डेढ़ महीने की लगातार मेहनत के बाद मिला हीरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
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पन्ना: हीरे की खान ने एक आदिवासी की किस्मत एक बार फिर चमका दी. राकेश आदिवासी को 11.19 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है. जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है. खास बात यह है कि साल 2024 में भी इसी परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए का हीरा मिला था. एक बार फिर बेशकीमती हीरा पाकर पूरा परिवार खुश है.

हीरे ने आदिवासी भाईयों को बनाया लखपति

पन्ना की धरती ने चमचमाता हुआ हीरा उगला है. जिसे हीरा कार्यालय में जमा करवाया गया है. 2 साल पहले अहिरगवां कैंप निवासी पिता चुनवादा अदिवासी को 19.22 कैरेट का हीरा मिला था. अब उसके पुत्र राकेश आदिवासी को 11.19 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है. जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है.

50 लाख कीमत का बेशकीमती हीरा मिला (ETV Bharat)

हीरे के पैसे से खरीदेंगे जमीन

राकेश आदिवासी ने बताया कि "उसने निजी खेत में हीरे की खदान लगाई थी. जिसमें उसके साथ 4 पार्टनर शामिल थे. पहला पार्टनर खेत मालिक छोटू सरकार था, जिसका 20% शेयर है. दूसरा पार्टनर उसका जीजा रतन गौड़ है, जिसका 5% शेयर है. वहीं, 75% का शेयर दोनों भाई राकेश आदिवासी और राजू आदिवासी का है." दोनों भाईयों ने बताया कि इस हीरे की बिक्री से जो पैसा मिलेगा उससे जमीन खरीदने में लगाएंगे.

Panna tribal brothers found Dimond
लाख कीमत का बेशकीमती हीरा मिला (ETV Bharat)

डेढ़ महीने की लगातार मेहनत के बाद मिला हीरा

हीरा मिलने के बाद राकेश अपने बड़े भाई राजू आदिवासी और भूमि स्वामी छुटटू सरकार के साथ हीरा कार्यालय पहुंचा. जहां नियमानुसार हीरा जमा कराया गया. राजू आदिवासी ने बताया, "परिवार पहले भी अपनी मेहनत का फल पा चुका है. वर्ष 2024 में 19.22 कैरेट का हीरा मिला था. जिसकी नीलामी करीब 1 करोड़ रुपये में हुई थी. इसके बाद अप्रैल 2026 में फिर नया पट्टा लेकर अहिरगवां कैंप की निजी भूमि पर खदान शुरू की गई. करीब डेढ़ महीने की लगातार मेहनत के बाद यह 11.19 कैरेट का हीरा मिला है."

Panna Tribal Men Millions Dimond
हीरे ने आदिवासी भाईयों को बनाया लखपति (ETV Bharat)

हीरा निरीक्षक नूतन जैन ने बताया कि "राकेश आदिवासी द्वारा हीरा जमा किया गया है. जिसका वजन 11.19 कैरेट है. हीरा अच्छी क्वालिटी का है, जिसे अगली नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा. पूर्व में उनके पिताजी को हीरा मिल चुका है, जो इसी कार्यालय में जमा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए मिली थी."

Last Updated : June 29, 2026 at 6:26 PM IST

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