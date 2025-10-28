ETV Bharat / state

पन्ना में हीरे ने बदली मजदूर आदिवासी की किस्मत, झोपड़ी से आलीशान महल में पहुंचा

पन्ना में हीरे के पैसे मिलने के बाद मजदूर ने बनाया मकान, ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीद बनाया रोजगार का साधन.

PANNA DIAMONDS CHANGE TRIBAL LIFE
झोपड़ी से आलीशान महल में बदला घर (ETV Bharat)
पन्ना: मध्य प्रदेश के रत्नगर्भा धरती में पग-पग पर हीरे मिलते हैं और यह धरती मजदूरों को रातों-रात रंक से राजा बना देती है. इस मिट्टी पर जो मेहनत करता है, उसे उसका फल जरूर देती है. चुन्नू वादा आदिवासी, राजू आदिवासी और राकेश आदिवासी यह वह 3 नाम है, जो कभी बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे. इनके परिवार में खाने के लाले पड़े हुए थे. फिर इन्होंने 250 रुपए लगाकर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया और कृष्णा कल्याणपुर में खदान खोदी. उनकी किस्मत चमकी और उन्हें 19.22 कैरेट, करीब 1 करोड़ का हीरा मिला, जिसने जिंदगी बदल दी.

हीरे ने बदली परिवार की हालत

24 जुलाई 2024 को आदिवासी परिवार को खदान में खुदाई के दौरान हीरा मिला था. जिसके बाद 11 नवंबर 2024 को चुन्नू वादा आदिवासी उनके बेटे राजू आदिवासी और राकेश आदिवासी ने हीरा कार्यालय में हीरा जमा करवाया था. जिसके पैसे अब उन्हें मिल चुके हैं. हीरे का वजन 19.22 कैरेट था, जिसका नीलामी के बाद 93 लाख रुपए में बिक्री हुआ था. इस पर 12% टैक्स काटकर करीब 82 लाख रुपए उनके बैंक खाते में आए. जिसके बाद अब पूरे परिवार की हालत बदल चुकी है.

ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद बनाया रोजगार के साधन (ETV Bharat)

ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद बनाया रोजगार का साधन

जब 27 अक्टूबर 2025 को ईटीवी की टीम चुन्नू वादा आदिवासी के घर पहुंची तो उन्होंने बताया कि "अब उनके पास एक बड़ा मकान है. पहले वे झोपड़ी में रहते थे और परिवार के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे. चुन्नु वादा आदिवासी आगे बताते हैं कि "इस राशि से ट्रैक्टर-ट्राली, थ्रेसर, सीड ड्रिल, हैरो खरीदा है. जिससे छोटा बेटा राकेश लोगों की खेत की का जुताई का काम करता है. उसके लिए रोजगार का साधन हो गया है. इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल भी खरीदी है."

झोपड़ी से महल तक का सफर

हीरे की बिक्री के बाद चुन्नु आदिवासी की घर स्थिति सुधर गई है. वे जहां पहले झोपड़ी में रहते थे, अब उनके पास बड़ा सा मकान है. चुन्नु आदिवासी बताते हैं कि "करीब 9 लाख रुपए खर्च कर घर बनवाया है. इसके साथ ही घर से जुड़ी हुई करीब 250 फीट जमीन भी खरीदी है, जो 6 लाख रुपए की पड़ी है. वहीं, 5 एकड़ जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा कुछ पैसा बच्चियों की शादी में भी खर्च करेंगे, क्योंकि जो बड़ा लड़का है राजू आदिवासी उसकी 6 बच्चियां हैं, 2 बच्चियां शादी के लायक हो गई है. उनकी शादी में भी पैसा लगाएंगे."

Panna tribal found Diamond
हीरे ने बदली मजदूर आदिवासी की किस्मत (ETV Bharat)

परिवार ने हीरे से मिले पैसों से चुकाए कर्ज

ईटीवी से बात करते हुए चुन्नू आदिवासी के बड़े पुत्र राजू आदिवासी बताते हैं कि "परिवार में काफी संपन्नता बढ़ गई है. पहले लोग हमें पूछते नहीं थे. रात को लोगों की खेत में चौकीदारी करनी पड़ती थी, जिससे सुबह का खाना जुटा पाते थे और शाम को खाने के लिए सोचना पड़ता था. घर की हालत बहुत अधिक खराब थी, भगवान ने सुन ली और हीरा मिल गया तो घर के हालात सुधर गए. कुछ कर्ज था, वह भी चुका दिया है."

Panna diamond changed family life
हीरे ने बदली परिवार की हालत (ETV Bharat)

फिलहाल चुन्नु आदिवासी ने हीरे के मिले पैसों से झोपड़ीनुमा को महलों जैसा बना लिया है. परिवार में अब संपन्नता दिखने लगी है. परिवार फ्यूचर के प्लान बना रहा है कि इस राशि का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे भविष्य में उनका गुजारा अच्छे से चल सके.

PANNA TRIBAL TURN HUT INTO HOME
PANNA TRIBAL FOUND DIAMOND
PANNA DIAMOND CHANGED FAMILY LIFE
PANNA DIAMOND MINE
PANNA DIAMOND CHANGE TRIBAL LIFE

