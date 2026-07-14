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200 रु लगाकर करोड़पति बनने पन्ना पहुंचे रहे लोग, हीरे की खदान में हर दिन चमकती है किस्मत

पन्ना में हीरे की तलाश के लिए दूसरे जिलों से पहुंच रहे लोग, पट्टा बनवाकर खोद रहे खदान, हर दिन जमीन उगलती है सोना, संजय रैकवार की रिपोर्ट.

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हीरे की खदान में हर दिन चमकती है किस्मत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:17 AM IST

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Updated : July 14, 2026 at 9:58 AM IST

4 Min Read
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पन्ना : मध्य प्रदेश में हीरे उगलने वाली धरती पन्ना की चमक अब दूसरे जिलों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है. हर दिन किसी की किस्मत चमकाने वाली पन्ना की धरती पर अब लोग रातों-रात करोड़पति बनने का सपना लिए आ रहे हैं. और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहां रातोंरात लोग करोड़पति बन भी जाते हैं. यही वजह है कि दूर-दूर से लोग पन्ना आकर 200 रु लगाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

अपनी खदान की जानकारी देते दिनेश शिवहरे (Etv Bharat)

200 रु में करोड़पति बनने का खेल

हीरे की चाह और रातों-रात करोड़पति बनने की ललक अब लोगों को पन्ना की और खींच रही है और पन्ना आकर हीरा कार्यालय से ₹200 रु का चालान जमा कर पट्टा बनवाया जा रहा है, जिसके बाद शुरू होता है हीरे खोजने का खेल. पन्ना से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी हीरा खदान में लोग अपनी किस्मत और मेहनत के जरिए हीरा तलाश रहे हैं. इस उम्मीद में कि क्या पता अगले ही पल उन्हें हीरा मिल जाए.

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पन्ना में हर साल चमकती है लोगों की किस्मत, जमीन उगलती है हीरे (Getty Images)

खेती छोड़ हीरे की खदान लगाई

छतरपुर जिले के सटई के ग्राम हीरापुर निवासी दिनेश शिवहरे ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया और अब हीरा खदान लगा रहे हैं. ईटीवी से खास बातचीत में दिनेश ने बताया, '' पन्ना में हीरा मिलने की बहुत खबरें मीडिया और चैनलों में देखी थी और सुना है कि यहां पर लोगों को एक करोड़ रुपए तक के हीरे मिले हैं. इसी वजह से हम भी पन्ना आए हैं. अभी तक छतरपुर में खेती किसानी का काम करते थे लेकिन अब हीरा खोजने का काम करेंगे, इसके लिए यही रहने और खदान लगाने की तैयारी कर रहे हैं. अगर भगवान ने कृपा बरसा दी तो अच्छा हीरा मिल जाएगा. क्योंकि हीरा मेहनत करने वालों को मिलता है इसलिए मेहनत करके किस्मत आजमा रहे हैं और जो पैसा मिलेगा उसे खेती किसानी में लगाएंगे.''

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दिनेश ने 200 रु में लिया हीरा खोजने का पट्टा (Etv Bharat)

दिसंबर तक चलेगा किस्मत का खेल

छतरपुर जिले से हीरा खोदने पन्ना पहुंचे दिनेश शिवहरे ने हीरा कार्यालय पन्ना से 22 मई को पट्टा बनवाया है, जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2026 तक है. इस बीच वह हीरे की उथली खदान खोद कर जमकर मेहनत करेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे. कार्यालय में पदस्थ हवलदार द्वारा उन्हें हीरा खदान में एक निश्चित जगह चिन्हित करके दी गई है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई 8 मीटर है और वह वहीं पर हीरा खोदने के लिए पात्र हैं.''

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दूर-दूर से यहां किस्मत आजमाने आ रहे लोग (Etv Bharat)

बरसात के मौसम में बढ़ जाती है हीर खदानों की संख्या

बरसात के मौसम में पन्ना में उथली हीरे की खदानों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी नरम होने पर खुदाई आसानी से हो जाती है. इसके लिए जिन लोगों को हीरा खोजना होता है वे बरसात के पहले ही हीरा कार्यालय से पट्टा बनवा लेते हैं और बरसात के मौसम का इंतजार करते हैं. जैसे ही पानी पर्याप्त मात्रा में गिर जाता है और खदान के आसपास भर जाता है तो वह खदान खोदना शुरू कर देते हैं. बरसात के पानी से खदान की मिट्टी कंकड़ धोने और छानने में भी काफी मदद मिलती है. यही वजह है कि ये काम बरसात में ज्यादा किया जाता है.

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इस दौरान कई लोगों को लाखों रु के हीरे खदान से मिलते हैं, जिसे स्थानीय हीरा कार्यालय में जमा कराना होता है. इसके बाद इसकी नीलामी के बाद सरकार द्वारा हीरे की एक तय रकम खोजने वाले को दे दी जाती है.

Last Updated : July 14, 2026 at 9:58 AM IST

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