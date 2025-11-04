ETV Bharat / state

पन्ना पहुंचते ही हरियाणा के शख्स की चमकी किस्मत, एक साथ मिले 2 चमचमाते हीरे

पन्ना: रत्नगर्भा धरती से निकली हीरे की चमक अब देश के कोने-कोने में फैल रही है. हीरे की चाह में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोग भी पन्ना में खदान खोद रहे हैं. ज्यादातर तक पन्ना के लोगों को ही यह धरती रंक से राजा बनाती आई है, लेकिन इस बार हरियाणा के एक व्यक्ति को एक साथ 2 हीरे मिले हैं. जिन्हें हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया गया है. इन हीरों को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.

हरियाणा के विजय सिंह ने हीरा कार्यालय पन्ना से उथली हीरा खदान के लिए ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी में पट्टा बनवाया था. इस खदान में विजय सिंह के साथ उनके दोस्त योगेंद्र सिंह भी पार्टनर थे. 3 नवंबर को उन्हें हीरा खदान में एक साथ 2 हीरे मिले, जिनका वजन 1.04 कैरेट और 1.31 कैरेट है. हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी जा रही है.

पन्ना में हरियाणा के व्यक्ति की चमकी किस्मत (ETV Bharat)

आगामी नीलामी की जाएगी बिक्री

हीरा पारखी अनुपम सिंह द्वारा हीरे का मूल्यांकन व जांच कर हीरों को जमा कर लिया है. अब जल्द होने वाली नीलामी में हीरों को बिक्री के लिए रखा जाएगा. हीरा अधिकारी नूतन जैन ने बताया कि "ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी हीरा खदान में विजय सिंह को एक साथ 2 हीरे मिले हैं, जो थोड़ा कम उज्जवल किस्म का है. दोनों हीरो को अगली नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."

एक साथ मिले चमचमाते 2 हीरे (ETV Bharat)

250 रुपए में कोई भी खोद सकता है हीरे की खदान

पन्ना की रत्नगर्भा धरती में पग-पग में हीरे पाए जाते हैं. यहां से प्राप्त हीरे की क्वालिटी विश्व में निकलने वाले अन्य जगह की हीरे की क्वालिटी से अच्छी होती है. इसलिए पन्ना के हीरे की मांग देश के हीरा मार्केट सहित विदेशों में भी है. हीरे की खदान खोदने के लिए 250 रुपए का चालान जमा करना होता है. इसके बाद पट्टा बन जाता है और फिर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वह हीरे की खदान खोद सकता है और अपनी किस्मत आजमा सकता है. यदि किस्मत अच्छी रही तो मिट्टी में मिले कंकड़ों में हीरे मिल जाते हैं.