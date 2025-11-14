ETV Bharat / state

खत्म हुआ सालों का इंतजार, पन्ना के हीरे को मिला GI टैग, वैश्विक मंच पर मिलेगी पहचान

तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला खनिज विभाग द्वारा 7 जून 2023 को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था. आज दिनांक को पन्ना को जीआई टैग मिल गया है. पन्ना के हीरे को क्लास 14 –नेचुरल्स गुड्स की श्रेणी में जीआई टैग मान्यता प्रदान की गई है. इस उपलब्धि के कारण मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलने वाले हीरे की चमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगेगी.

पन्ना: मध्य प्रदेश का इकलौता जिला पन्ना है, जहां हीरा निकलता है. अब यहां के हीरे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलने जा रही है. क्योंकि पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिल गया है. इसके साथ ही पन्ना का हीरा अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक कीमत एवं सर्टिफिकेट के साथ बेचा जा सकेगा, जिससे इसके कॉपीराइट करने की कोई भी संभावना नहीं होगी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा पन्ना का हीरा (ETV Bharat)

जीआई टैग मिलने से नहीं होगी धोखाधड़ी

पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिलने के कारण अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पन्ना के हीरे की अलग पहचान बनेगी. उदाहरण से समझें जैसे यदि कोई व्यक्ति मुंबई में पन्ना का हीरा खरीदना चाहता है और वह 3 लाख रुपए कैरेट में क्रय करता है. जांच में पता चलता है कि वह हीरा अफ्रीकन डायमंड निकल जाता है, जिसकी कीमत 12,000 रुपए कैरेट है. अब यह ऐसा नहीं होगा. क्योंकि यदि कोई पन्ना का हीरा खरीदता है, तो उसे जीआई टैग सर्टिफिकेट भी मिलेगा. इसमें यह जानकारी लिखी होगी कि हीरा किस खदान से निकाला है, उसका वजन कितना है और किस क्वालिटी का हीरा है.

पन्ना के हीरे को मिला GI टैग (ETV Bharat)

हीरा व्यापारियों को होगा लाभ

पन्ना के हीरा व्यापारी या जो पन्ना से नीलामी में हीरा खरीदते हैं. उन व्यापारियों को पन्ना के हीरे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे. क्योंकि इसके साथ अब जीआई टैग सर्टिफिकेट भी होगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि यह हीरा पन्ना का है. पन्ना की खदान से निकला है, इससे अब ठगी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी इसलिए पन्ना के हीरे की अच्छी कीमत मिलेगी. जिससे व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा और हीरा व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी.

पन्ना हीरे को मिले वैश्विक पहचान (ETV Bharat)

वैश्विक बाजार में बढ़ेगी पन्ना के हीरों की मांग

रवि पटेल खनिज उपसंचालक ने बताया कि "पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिलने के कारण वैश्विक बाजार में पन्ना के हीरे की मांग बढ़ जाएगी. पन्ना के हीरे की अच्छी क्वालिटी रहती है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पन्ना के हीरे की मांग है. अब पन्ना के हीरे के साथ जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि पन्ना के किस खदान से हीरा निकला है."