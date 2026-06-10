पहली बार देवेंद्रनगर पहुंची ट्रेन तो लोग उछल पड़े, अंतहीन सपना साकार, मिठाइयां बंटी
पन्ना के देवेंद्रनगर में जब पहली बार ट्रेन पहुंची तो लोगों ने कहा ऐसा लगता है कि असंभव कार्य पूरा हो गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 3:30 PM IST
पन्ना : पहली बार ट्रेन जब देवेंद्रनगर पहुंची तो लोग खुशी से उछल पड़े. पहली बार ट्रेन का ट्रायल हुआ, जो सफल रहा. देवेंद्रनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी पहुंचे. स्टेशन पर मिठाई वितरित की गई. पन्ना जिले में सीधी-सिंगरौली रेललाइन का काम तेज गति से चल रहा है और कुछ ही सालों में पन्ना ट्रेन पहुंचने वाली है.
देवेंद्रनगर स्टेशन पहुंची ट्रेन
बुधवार दोपहर करीब 12 बजे ट्रेन पहली बार देवेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची. ये ट्रेन का ट्रायल था. इससे पहले ट्रेन पन्ना का फुलवारी ग्राम तक ट्रायल किया गया था, जो सफल रहा. देवेंद्रनगर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होने के बाद ट्रेन पहुंची. देवेंद्रनगर के रहने वाले रामेश्वर गुप्ता का कहना है "ट्रेन के इंतजार में कई दशक गुजर गए और अब यह सपना साकार रूप ले रहा है. देवेंद्र नगर में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और पहली बार ट्रेन पहुंची है. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है."
पन्ना में रेलवे लाइन का सपना साकार
रेलवे सूत्रों का कहना है कि कुछ समय बाद जब सकरिया और पन्ना होते हुए खजुराहो रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो यहां से निरंतर ट्रेन चालू हो जाएगी और लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा. व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इससे पहले पन्ना जिले में ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं थी और अब कनेक्टिविटी हो जाने से विकास के नए पर लगेंगे. रेलवे के कार्यपालन यंत्री पीके सिंह ने बताया "पन्ना के देवेंद्र नगर तक ट्रायल हुआ है, जिसमें ट्रेन देवेंद्र नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंची है. इसका ट्रायल सफल रहा है."
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पन्ना शहर के लोगों को भी ट्रेन का इंतजार
देवेंद्र नगर से आगे अब कुछ महीनो में ट्रेन सकरिया पहुंचेगी और सकरिया से पन्ना के लिए रेलवे लाइन का काम तेज गति से चल रहा है. सकरिया में करीब 350 मी भूमिगत टनल का काम चल रहा है, जिसका काम लगभग 80% पूरा हो चुका है. पन्ना में भी रेलवे स्टेशन का भी निर्माण चल रहा है. ट्रेन पन्ना होते ही खजुराहो को कनेक्ट करेगी.