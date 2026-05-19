पन्ना में मिला दुर्लभ प्रजाति का कछुआ, दुनियाभर में इनकी संख्या महज 10 हजार
पन्ना के देवेंद्र नगर में एक खेत में किसान को विशेष प्रकार का कछुआ मिला. ये कछुआ पानी में नहीं, बल्कि जंगल में रहता है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 12:50 PM IST
पन्ना : उत्तर वन मंडल अंतर्गत देवेंद्रनगर वन परिक्षेत्र स्थित खेत में काम कर रहे किसान को दुर्लभ प्रजाति का कछुआ दिखाई दिया. किसान ने इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दुर्लभ प्रजाति के कछुए का रेस्क्यू किया. यह कछुआ बहुत ही दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियों में आता है.
खेत में किसान को दिखा कछुआ, रेस्क्यू किया
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, इससे पहले ही किसान ने सतर्कता से इस दुर्लभ जीव को सुरक्षित पकड़ लिया. वन अमले की टीम ने किसान से कछुए का रेस्क्यू किया. यह कछुआ अपनी खास बनावट और संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस प्रजाति के कछुए बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं. वन विभाग की टीम ने बताया "देवेंद्रनगर वार्ड क्रमांक 12 निवासी महेंद्र प्रजापति के खेत में दुर्लभ प्रजाति का भारतीय तारा कछुआ दिखाई दिया. किसान ने इसकी जानकारी अन्य लोगों के साथ ही वन विभाग को दी."
दुर्लभ कछुए का नाम तारा है
सूचना मिलते ही वन विभाग के बीट प्रभारी शारदा प्रसाद राय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर कछुए को संरक्षण में लिया. रेंजर शुभम तिवारी ने बताया "भारतीय तारा नाम का यह कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित और संकटग्रस्त प्रजाति का माना जाता है. इसकी पीठ पर तारे जैसी पीली धारियां बनी होती हैं. इस कारण इसे स्टार टॉर्टाइज भी कहा जाता है. यह सामान्यतः पानी मे कम और जमीन पर ज्यादा रहता है."
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सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा
वन विभाग के अनुसार "ये कछुआ घास, पत्ते, फल, सब्जियां इत्यादि खाता है. यह 30 से 50 साल तक जीवित रह सकता है. ये बहुत शान्त स्वभाव का जीव है. तस्करी के चलते इस दुर्लभ प्रजाति की संख्या लगातार कम हो रही है." रेंजर शुभम तिवारी ने बताया "इस प्रकार के कछुए पूरे विश्व में करीब 10000 हैं. इसलिए इसको संरक्षित किया जाता है. ये शाकाहारी जीव है. इस कछुए को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुरक्षित जहां विचारण के लिए छोड़ा जाएगा."