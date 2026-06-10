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पन्ना का देसी वाटर पार्क, नहाने के लिए लग रही लाइन, बिना पैसे लगा रहे मौत की डुबकी!

पन्ना के देसी वाटर पार्क में रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, चिलचिलाती गर्मी में उठा रहे लुत्फ, अपनी जान से कर रहे खिलवाड़, संजय रैकवार की रिपोर्ट.

PANNA DESI WATER PARK
पन्ना का देसी वाटर पार्क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:20 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: एक तरफ देश के कई हिस्सों में धीरे-धीरे मानसून पहुंच रहा है. वहीं कई हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी का असर देखने मिल रहा है. इसी तरह मध्य प्रदेश में कहीं आंधी-बारिश तो कहीं तेज धूप है. भीषण गर्मी के बीच पन्ना में एक नया देसी वाटर पार्क चर्चा में बना हुआ है. जहां पर सुबह होते ही लोगों की भीड़ लग जाती है और पूरे दिन लोगों की कतार लगी रहती है. बच्चे ट्रक एवं बड़ी कारों की ट्यूब ले जाकर देसी वाटर पार्क का मजा लेते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन द्वारा वहां न जाने का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन लोग मानने तैयार नहीं.

पन्ना का देसी वाटर पार्क

गर्मी आते ही लोग अपने-अपने शहरों में बने वाटर पार्क में राहत के लिए पहुंचते हैं, जहां वे पानी में जमकर इंजॉय करते हैं. शहरों के वाटर पार्क आधुनिक होते हैं, जहां हर तरह की सुविधाओं के साथ सुरक्षा और खान-पान की भी व्यवस्था होती है, लेकिन गांव लोग अपना देसी वाटर पार्क बना लेते हैं. इसी तरह का देसी वाटर पार्क पन्ना में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं.

पन्ना के देसी वाटर पार्क में लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

रेलवे लाइन के गड्ढे को बना लिया वाटर पार्क, जान से खिलवाड़

जानकारी के अनुसार पन्ना से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित पन्ना नेशनल हाईवे 39 के बगल में स्थित ग्राम सक्रिय में रेलवे लाइन के लिए रेलवे द्वारा कई किलोमीटर लंबी खुदाई की गई है और जो जमीन से लगभग 50 फीट गहराई पर को दी गई है. उसके बाद उसमें करीब 20 फीट गहराई और है, जहां पर पानी भरा हुआ है. यह पानी बरसात का है और कुछ अपनी जमीन से रिसाव करके भरा हुआ है. जो नेचुरल व साफ पानी है. प्रशासन द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद भी लोग यहां बड़ी तादाद में हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें कई फैमिली भी है, पहुंच रहे हैं. इस देसी वाटर पार्क का मजा ले रहे हैं.

PANNA DESI WATER PARK SWIM BATHE
रेलवे लाइन के दौरान गड्ढों में भरे पानी को बनाया वाटर पार्क (ETV Bharat)

इसी तरह यहां पहुंचे एक शख्स मुकेश कुमार यादव ने बताया कि "इस वाटर पार्क की जानकारी उन्हें उनके दोस्त में दी है. इसलिए वह चार से पांच दोस्त मिलकर पन्ना पहुंचे. कई घंटे वे रेलवे लाइन के खुदे हुए विशाल गड्ढे में नहाते रहे."

लोग खुद अपनी जान से कर रहे खिलवाड़

बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा वहां पर एक बोर्ड भी लगाया गया है. नीचे उतरने वाले रास्ते को भी बड़े-बड़े पत्थरों से बाधित कर दिया गया है. इसके बाद भी लोग वहां पर जाने से नहीं मान रहे हैं. कुछ दिन पहले नीचे तक लोगों की कार व बाइक पहुंच जाती थी, पर रेलवे द्वारा मना करने पर लोग नहीं माने, रेलवे विभाग द्वारा वहां पर बोर्ड लगाया गया, जिसमें यह क्षेत्र प्रतिबंधित बताया गया है और पानी की गहराई भी बताई गई है, लेकिन लोग हैं कि मानने तैयार नहीं.

PANNA RAILWAY PUT WARNING BOARD
रेलवे ने लगाया चेतावनी बोर्ड (ETV Bharat)

वे हर दिन यहां पहुंच रहे हैं, जिसमें महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं. वहीं इस बारे में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने बताया कि "आपके द्वारा विशेष संज्ञान में लाया गया है, निश्चित ही में आज ही एडवाइजरी जारी करती हूं वहां पर लोगों को जाने से रोका जाएगा."

Last Updated : June 10, 2026 at 2:17 PM IST

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