पन्ना के दंगल में भिड़े कई राज्यों के एक से एक बलशाली पहलवान, देखने उमड़ा जनसैलाब
पन्ना जिले के ग्राम खोरा में इनामी दंगल प्रतियोगिता. पहलवानों का दम-खम देखने के लिए उत्तर प्रदेश से भी कुश्ती प्रेमी आए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 2:15 PM IST
पन्ना : पन्ना जिले के खोरा गांव में हर साल होने वाले दंगल का इंतजार आसपास के गांवों के साथ ही उत्तर प्रदेश तक के कुश्ती प्रेमी सालभर इंतजार करते हैं. यह प्रतियोगिता गुरुवार को ठाकुर बाबा तलैया में आयोजित की गई. इसमें कई अंतर्राज्यीय पहलवान ने हिस्सा लिया और अपने दांव पेच दिखाए. प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे शुरू हुई.
विजेता को 11 हजार और उपविजेता को 5 हजार इनाम
प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया मौजूद रहे. उन्होंने दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और पहलवानों का हौसला बढ़ाया. प्रतियोगिता में विजेता पहलवानों के लिए 11 हजार, एवं 5000 पुरस्कार राशि रखी गई. प्रतियोगिता देखने के लिए मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश कालिंजर से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी. ठाकुर बाबा की तलैया के चारों ओर मौजूद लोग पहलवानों को हौसला अफजाई करते रहे.
हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन दंगल
ठाकुर बाबा की तलैया में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन विशाल दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. इस वर्ष भी यह प्रतियोगिता धूमधाम के साथ आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. प्रतियोगिता के आयोजक उमेश निगम एवं खरा ग्राम पंचायत के सरपंच शुभकांत लोधी रहे. उन्होंने बताया "प्रतियोगिता में गाजियाबाद, दिल्ली एवं राजस्थान उत्तर प्रदेश मथुरा एवं अन्य जगह के पहलवानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया."
- पन्ना में मध्य प्रदेश और यूपी के पहलवानों ने दिखाया दम, मुस्कान ने नेहा को दी पटखनी
- अंगारों की बनेठी घुमा पलकों से उठाई सुई, पहलवानों का हैरतअंगेज दंगल
ठाकुर बाबा की तलैया में विकास का आश्वासन
दंगल प्रतियोगिता में बनारस के पहलवान गजराज एवं मथुरा के पहलवान अखिलेश के बीच मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में गजराज पहलवान विजयी रहे, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 11000 की नगद राशि इनाम के रूप में दी गई. फूलचंद पहलवान अम्लाहट एवं गाजियाबाद के पहलवान सुनील के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अम्लाहट के पहलवान फूलचंद विजय रहे, जिन्हें भी पुरस्कार स्वरूप 11000 रुपए की राशि दी गई. इस मौके पर रामकृष्ण कुसमरिया मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने कहा "ठाकुर बाबा की तलैया में जो भी विकास कार्य होने हैं, उनमें सहयोग किया जाएगा."