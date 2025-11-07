ETV Bharat / state

पन्ना के दंगल में भिड़े कई राज्यों के एक से एक बलशाली पहलवान, देखने उमड़ा जनसैलाब

पन्ना जिले के ग्राम खोरा में इनामी दंगल प्रतियोगिता. पहलवानों का दम-खम देखने के लिए उत्तर प्रदेश से भी कुश्ती प्रेमी आए.

Panna dangal competition
पन्ना में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन दंगल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना : पन्ना जिले के खोरा गांव में हर साल होने वाले दंगल का इंतजार आसपास के गांवों के साथ ही उत्तर प्रदेश तक के कुश्ती प्रेमी सालभर इंतजार करते हैं. यह प्रतियोगिता गुरुवार को ठाकुर बाबा तलैया में आयोजित की गई. इसमें कई अंतर्राज्यीय पहलवान ने हिस्सा लिया और अपने दांव पेच दिखाए. प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे शुरू हुई.

विजेता को 11 हजार और उपविजेता को 5 हजार इनाम

प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया मौजूद रहे. उन्होंने दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और पहलवानों का हौसला बढ़ाया. प्रतियोगिता में विजेता पहलवानों के लिए 11 हजार, एवं 5000 पुरस्कार राशि रखी गई. प्रतियोगिता देखने के लिए मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश कालिंजर से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी. ठाकुर बाबा की तलैया के चारों ओर मौजूद लोग पहलवानों को हौसला अफजाई करते रहे.

पन्ना के दंगल में भिड़े कई राज्यों के बलशाली पहलवान (ETV BHARAT)

हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन दंगल

ठाकुर बाबा की तलैया में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन विशाल दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. इस वर्ष भी यह प्रतियोगिता धूमधाम के साथ आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. प्रतियोगिता के आयोजक उमेश निगम एवं खरा ग्राम पंचायत के सरपंच शुभकांत लोधी रहे. उन्होंने बताया "प्रतियोगिता में गाजियाबाद, दिल्ली एवं राजस्थान उत्तर प्रदेश मथुरा एवं अन्य जगह के पहलवानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया."

Panna dangal competition
पन्ना जिले के ग्राम खोरा में इनामी दंगल प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

ठाकुर बाबा की तलैया में विकास का आश्वासन

दंगल प्रतियोगिता में बनारस के पहलवान गजराज एवं मथुरा के पहलवान अखिलेश के बीच मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में गजराज पहलवान विजयी रहे, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 11000 की नगद राशि इनाम के रूप में दी गई. फूलचंद पहलवान अम्लाहट एवं गाजियाबाद के पहलवान सुनील के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अम्लाहट के पहलवान फूलचंद विजय रहे, जिन्हें भी पुरस्कार स्वरूप 11000 रुपए की राशि दी गई. इस मौके पर रामकृष्ण कुसमरिया मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने कहा "ठाकुर बाबा की तलैया में जो भी विकास कार्य होने हैं, उनमें सहयोग किया जाएगा."

TAGGED:

THAKUR BABA TALAIYA DANGAL
PANNA WRESTLERS SEVERAL STATES
RAMAKRISHNA KUSMARIA
PANNA NEWS
PANNA DANGAL COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सीधी में मां ने 8 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर की हत्या, घर से 1 किमी दूर पहाड़ी पर मिला शव

मुरैना में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों से छलनी कर लाश को कार से रौंदा

रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह परोसा गया भोजन, श्योपुर में मध्यान्ह भोजन में गंभीर लापरवाही

सीधी में रिश्वत लेते अधीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार, अपने ही रिटायर शिक्षक से मांगे थे पैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.