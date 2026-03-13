ETV Bharat / state

पन्ना कलेक्ट्रेट में 24 घंटे तक अफरातफरी, पूरे परिसर में लगानी पड़ी धारा 144

बांध परियोजना के विस्थापितों ने पन्ना कलक्ट्रेट पर बोला हल्ला. किसानों ने रातभर डाला डेरा. बातचीत के दौरान अफसरों की किसानों से नोकझोंक.

Panna Collectorate protest
पन्ना कलेक्ट्रेट में विस्थापितों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 2:22 PM IST

रिपोर्ट : संजय रैकवार

पन्ना : केन-बेतवा लिंक परियोजना के साथ ही मझगाएं सिंचाई योजना और रुंझ बांध परियोजना से प्रभावित और विस्थापित किसानों के सब्र का बांध टूट गया. विस्थापितों ने अपने परिवारों के साथ बुधवार दोपहर को पन्ना कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी 24 घंटे तक यहीं डटे रहे. रात्रि होने पर विस्थापितों ने परिवारों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में ही बिस्तर लगाए और विश्राम किया. अगले दिन गुरुवार शाम को प्रशासन के आश्वासन पर विस्थापित घर रवाना हुए.

बांध परियोजना के विस्थापितों ने पन्ना कलक्ट्रेट पर बोला हल्ला (ETV BHARAT)

किसानों और अफसरों के बीच तनातनी

बुधवार को पन्ना कलेक्ट्रेट में किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोंक-झोंक भी देखने को मिली. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. 4 थानों का पुलिस एसडीओपी राजीव भदौरिया के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात रही. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने बताया "जिन किसानों के घर-जमीन सब कुछ प्रशासन ले रहा है, इसके बावजूद उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है." किसानों का कहना है काफी परेशान होने के बाद उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया.

Panna Collectorate protest
पन्ना कलेक्ट्रेट में किसानों ने रातभर डाला डेरा (ETV BHARAT)

प्रशासन ने समस्या हल करने बनाई स्पेशल टीम

पन्ना एसडीएम संजय नागवंशी ने बताया "मध्य प्रदेश शासन ने दिशा-निर्देश के अनुसार मुआवजा की राशि का वितरण किया गया है. कहीं-कहीं 5 से 10 परसेंट विसंगतियां देखने को मिल रही हैं. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं-बच्चों और बुजुर्गों का कलेक्ट्रेट परिसर में आना समझ से परे है. कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई. किसानों ने जो भी मांगें रखी हैं, उसके निराकरण के लिए विशेष दल बनाया गया है, जो अगले 7 दिन में उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करेगा और उनका विधिपूर्वक निराकरण किया जाएगा."

Panna Collectorate protest
पन्ना कलेक्ट्रेट में तैनात पुलिस (ETV BHARAT)

किसानों ने मुआवजे की प्रकिया में बताई विसंगतियां

24 घंटे से ज्यादा चले इस आंदोलन ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए. क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से यहां उनके रुकने से पीने के पानी, भोजन की व्यवस्थाओं की चिंता भी प्रशासन को होने लगी थी. लोगों का कहना है कि मुआवजे को लेकर किसान संतुष्ट नहीं हैं. प्रशासन ने जो प्रक्रिया अपनाई है, वह समझ से परे है. इसमें पारदर्शिता की कमी है.

