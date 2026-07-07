पन्ना में केक काटकर मनाया गड्ढों का बर्थडे, बीच सड़क पर कांग्रेसियों ने रोपी धान
पन्ना के अमानगंज तहसील में सड़क पर मौजूद गड्ढे का केक काटकर कांग्रेस ने मनाया जन्मदिन, कीचड़ में धान की रोपाई कर जताया विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 3:28 PM IST
पन्ना: अमानगंज तहसील में कांग्रेस पार्टी द्वारा अजीबो गरीब प्रदर्शन किया गया. रेस्ट हाउस के सामने सड़क पर तीन वर्षों से बरकरार गड्ढे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार-बार कांग्रेस पार्टी द्वारा गड्ढे की मरम्मत करने के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
धान रोपण कर गड्ढे का मनाया जन्मदिन
अमानगंज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गड्ढे का जन्मदिन मनाने के बाद पानी में खड़े होकर धान का रोपण कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. अमानगंज नगर परिषद के अध्यक्ष वसीम खान ने बताया, "यह गड्ढा मुख्य मार्ग के बगल में स्थित है. इस गड्ढे में मुरम डालकर इसको भरने के लिए अमानगंज नगर परिषद के सीएमओ को 3 साल में कई बार में आवेदन दिए गए, लेकिन कभी भी गौर नहीं किया गया. बरसात के पहले भी ज्ञापन दिए गए और उनके द्वारा गड्ढे को नजर अंदाज किया गया. जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है."
3 साल से गड्ढा बरकरार
उन्होंने आगे कहा, "बार-बार शिकायत को नजर अंदाज किया जा रहा है. इस कारण मंगलवार को गड्ढे के विरोध में प्रदर्शन किया है, क्योंकि गड्ढे को 3 वर्ष हो गए हैं अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है. गड्ढे में खड़े होकर जन्मदिन मनाया और कीचड़ में धान का रोपण कर विरोध दर्ज कराया गया है. अगर गड्ढा अभी भी नहीं भरता है तो गड्ढे का चौथा जन्मदिन भी मनाएंगे."
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स्थानीय लोगों ने कहा कि नल जल के तहत अमानगंज नगर परिषद में पाइप लाइन के लिए वार्ड क्रमांक 6 की सड़क खोदी गई, लेकिन न ही पाइप डाली गई न ही सड़कें सुधारी गई. जिससे सड़क मार्ग चलने के लायक नहीं बची है, नगर के मुख्य मार्ग में काफी समय से सड़क किनारे गड्ढा है. प्रशासन को बार-बार बताने के बाद भी गड्ढा नहीं भरा गया. इसलिए यहां धान की रूपाई की गई है.
गढ़वाली अमानगंज नगर परिषद के सीएमओ शशि कपूर ने कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं अभी पन्ना में हूं. घटनास्थल पर जाकर देखता हूं क्या दिक्कत है."