पन्ना में विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, बिस्तर डाल परिसर में जमाया डेरा

पन्ना में केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय डैम और रुन्झ डैम से प्रभावित विस्थापितों ने किया प्रदर्शन, उचित मुआवजा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी.

Panna Displaced people protest
कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: संजय रैकवार

पन्ना: केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय डैम और रुन्झ डैम से प्रभावित विस्थापितों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर परिसर का घेराव किया. विस्थापितों ने जय किसान संगठन के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रदर्शन किया. इस दौरान कलेक्टर ने उनसे बात की, लेकिन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण बिस्तर लगाकर रात में भी प्रदर्शन जारी रहा.

कलेक्ट्रट में बिस्तर डाल जमाया डेरा

प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार से मिलने की बात कही थी. कई घंटे इंतजार करने के बाद कलेक्टर मिलने को लिए तैयार हुईं और उन्होंने सिर्फ प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की. लेकिन कलेक्टर के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सैकड़ों की संख्या में विस्थापित लोगों ने कलेक्टर परिसर में ही डेरा जमा लिया और वहीं पर बिस्तर लगाकर लेट गए. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और कलेक्टर यहां आकर हमारी बात नहीं सुनती हैं, तब तक हम यहीं पर ऐसे ही लेटे रहेंगे.

विस्तर डाल कलेक्ट्रेट परिसर में विस्थापितों ने जमाया डेरा (ETV Bharat)

विस्थापितों की मुख्य मांगें

सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने बताया कि "केन-बेतवा लिंक परियोजना में किसानों की जमीन जा रही है, लेकिन बदले में उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा रही है. इसलिए अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर पन्ना कलेक्टर का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं. प्रशासन द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना एवं मझगाय डैम और रुन्झ डैम में शासन की 2013 के भू अर्जन कानून का पालन नहीं किया. इसके साथ ही धारा 11 के तहत ग्राम सभा भी नहीं की जा रही है."

कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से की बात

केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय डैम और रुन्झ डैम के विस्थापितों ने हजारों की संख्या में एकत्र होकर पन्ना नगर के विभिन्न चौराहा से होकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया. कलेक्ट्रेट परिसर में विस्थापितों ने घंटों नारेबाजी की और कलेक्टर से मिलने की बात कही. जिसके बाद कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल के जरिए विस्थापितों से बात की. लेकिन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही रात बिताया.

Panna Collectorate surrounded
पन्ना में विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)

मांगे नहीं सुनी जाती तब तक आंदोलन की चेतावनी

विस्थापित ग्राम गहदरा के निवासी बाबूलाल आदिवासी बताते हैं कि "प्रशासन द्वारा बताया गया था कि चार गुना मुआवजा मिलेगा. घर के बदले दूसरा घर भी बना कर दिए जाने की बात कही गई थी. लेकिन सारी बातें झूठी निकली हैं. सिर्फ दोगुना मुआवजा दिया और प्रति परिवार 12 लाख रुपए दिए गए. जिससे जमीन खरीदें या मकान बनाए समझ नहीं आ रहा है."

विस्थापित चंद्रानी बाई खाने-पीने के सामान साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थीं. उन्होंने लकड़ी, कंडे से परिसर में ही खाना बनाया और वहीं भोजन किया. चंद्रानी बाई ने कहा, जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं, उन्हें विस्थापन राशि नहीं दिया जा रहा है. जब तक मेरी मांगे नहीं सुनी जाती है, तब तक आंदोलन करते रहेंगे."

7 गांव हो रहे हैं विस्थापित

केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना जिले के 7 गांव विस्थापित हो रहे हैं. ऐसे ही पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत रुन्झ डैम का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ मझगाय डैम भी बन रहा है. जिसमें कई गांव के लोग विस्थापित हो रहे हैं. यह दोनों परियोजना पन्ना जिले में संचालित हो रही है, जो मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए बनाई जा रही है. इसमें प्रशासन द्वारा धारा 11 के तहत कार्रवाई करते हुए मुआवजा वितरित किया जा चुका है, पर लोग मुआवजा में आ रही कुछ गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं.

Panna demanding compensation
पुनर्वास व्यवस्था को लेकर की नारेबाजी (ETV Bharat)

पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने बताया कि "विस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की गई है. विस्थापितों की मांग है कि जो प्रशासन द्वारा भू अर्जन संबंधी दस्तावेज हैं, उसे उपलब्ध कराए जाएं. उनको सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे."

