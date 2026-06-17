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600 रुपये पेंशन में कैसे पढ़ाऊं दो बच्चे? पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में रो पड़ा दृष्टिबाधित पिता

जनसुनवाई में पहुंचे दृष्टिबाधित पिता की व्यथा ने अपर कलेक्टर को झकझोर दिया. दोनों बच्चों को छात्रावास की सुविधा की मांग.

Panna collector public hearing
पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में दृष्टिबाधित पिता ने सुनाई व्यथा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 2:15 PM IST

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पन्ना : दृष्टिबाधित पिता अपने दो बच्चों को सरकारी छात्रावास में एडमिशन कराने के लिए दर-दर भटक रहा है. उसके दो बेटों का प्रवेश एक्सीलेंस स्कूल में हो गया है लेकिन उनके पन्ना में रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. लाचार पिता ने पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई.

सरकारी छात्रावास में प्रवेश कराने की गुहार

दृष्टिबाधित राम अवतार कुशवाहा पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में अपने दोनों बेटों को लेकर लाठी के सहारे पहुंचे. दोनों बच्चे अपने पिता को रास्ता दिखाते हुए अपर कलेक्टर के सामने पेश हुए. जनसुनवाई में अपर कलेक्टर कुशल कुमार गौतम के पास पहुंचे दिव्यांग की मांग थी "उसके दोनों पुत्र शिवम कुशवाहा और विनय कुशवाहा का किसी सरकारी छात्रावास में प्रवेश करवा दें. दोनों का पन्ना एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन हो चुका है. अब दोनों बच्चों को शासकीय छात्रावास की जरूरत है."

बच्चों को सरकारी छात्रावास में प्रवेश कराने की गुहार (ETV BHARAT)

छात्रावास में प्रवेश के लिए रिश्वत मांगते हैं

दृष्टिबाधित राम अवतार कुशवाहा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा "उसे सिर्फ 600 रुपये पेंशन मिलती है. इससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है. दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं. गांव से निकाल कर शहर में पढ़ाने की योजना है. लेकिन शासकीय छात्रावास नहीं मिल रहा है. अधिकारी कागजों और नियमों में उलझा रहे हैं. जो लोग 4 हजार रुपए छात्रावास में एडमिशन के लिए दे रहे हैं, उनका आसानी से हो रहा है. मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं. मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है. मेरे बच्चों का छात्रावास में एडमिशन कराया जाए."

दिव्यांग छात्रावास में एडमिशन का आश्वासन

जनसुनवाई एडीएम कुशल कुमार गौतम ने दिव्यांग का आवेदन लिया और उसको मार्क कर संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया. आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी चक्रेश कुमार जनसुनवाई में बैठे थे, जब उनसे एडमिशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया "दिव्यांग रामावतार कुशवाहा के बच्चों का एडमिशन जन शिक्षा केंद्र पन्ना द्वारा चलाये जा रहे दिव्यांग छात्रावास में होगा. इन्हें वहां आवेदन करना चाहिए."

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