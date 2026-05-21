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पन्ना कलेक्ट्रेट में फरियाद सुनाने लाइन से फर्श पर बैठे ग्रामीण, गांव में न सड़क और न पेयजल

पन्ना कलेक्ट्रेट में फरियाद सुनाने लाइन से फर्श पर बैठे ग्रामीण ( ETV BHARAT )

पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में ग्रामीण मूलभूत समस्याएं लेकर पहुंचे (ETV BHARAT)

कच्चा पुराना पगडंडीनुमा रास्ता है और बीच में एक बड़ा नाला पड़ता है, जिससे लोगों को रोज आवाजाही करनी पड़ती है. गांव की संख्या 500 के करीब है और लोग प्रतिदिन कच्चा रास्ता पार करते हैं. बरसात के दिनों में यह संघर्ष और तेज हो जाता है. बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नाला उफान पर आने के कारण आवाजाही बंद हो जाती है.

पन्ना : देवेंद्रनगर तहसील अंतर्गत गोहली पाठक ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के साथ पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और जमीन पर लाइन लगाकर बैठकर पानी-रोड की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी हमारे गांव तक पक्की सड़क नहीं बनी है. हम नरकीय जीवन जी रहे हैं. ग्राम पंचायत गोहली पाठक के ग्राम सिमरीवैश्य से ररियाटोला तक करीब 500 मीटर की रोड नहीं है.

सामान्य दिनों में भी गांव में कोई भी वाहन नहीं जा पाता है, क्योंकि कच्चा रास्ता है. इसलिए वाहन नहीं जाता है. यदि कोई गांव का व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वहां तक एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है. लोग चारपाई की सहायता से ग्राम ररियाटोला से सिमरीवैश्य तक लोगों को पहुंचते हैं. फिर उसका इलाज हो पता है.

गर्मी के मौसम में बूंद-बूंद का संकट

ग्रामीण धर्मेंद्र वर्मा बताते हैं "उनकी उम्र 20 साल हो गई है. उनके दादाजी 80 साल के हैं और उनके पिताजी 60 साल के हैं. हमारी तीन पीढ़ियां मांग करते करते थक चुकी हैं. लेकिन गांव तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाया है. ग्राम ग्राम सिमरीवैश्य से ररियाटोला तक कच्चा पगडंडीनुमा रास्ता है, जिसमें आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है. गांव में पेयजल की भी बहुत अधिक समस्या है, क्योंकि गर्मियों के समय में जलस्तर नीचे पहुंच जाता है. इसलिए लोग पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाते हैं."

पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में समस्या उठाने के बाद ग्रामीण (ETV BHARAT)

बोर करवाकर पानी की समस्या हल कराएंगे

ग्रामीणों ने पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में रोड एवं पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की. ग्रामीणों की समस्या सुनकर कलेक्टर उषा परमार ने कहा "पानी की समस्या के लिए तुरंत ही गांव में बोर करवाया जाएगा. रोड के लिए तुरंत ही प्रभावी कदम उठाकर समस्या को दूर किया जाएगा."