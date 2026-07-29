धमकी दे 6 माह का राशन पचा गया सेल्समैन, पैरों में गिरे ग्रामीण फिर भी नहीं पसीजा दिल
पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे राजापुर के ग्रामीणों ने सरकारी दुकान के सेल्समैन की शिकायत की. धमकाता भी है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:55 PM IST
पन्ना : मध्य प्रदेश में खाद्यान्न वितरण प्रणाली में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं. पन्ना के राजापुर में प्रति माह 5 किलो अनाज ग्रामीणों को नहीं मिल रहा. ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन ने 6 माह से राशन नहीं दिया. पन्ना कलेक्टर की सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत की. कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दिए.
ग्रामीणों से जबरन लगवाता है अंगूठा
ग्रामीणों ने कलेक्टर से कहा कि हम सभी लोग ग्राम पंचायत राजापुर के ग्राम गुटारिया के निवासी हैं. उन्हें 6 महीने से राशन नहीं मिला है. सेल्समैन श्रीकांत शर्मा द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता है. सेल्समैन द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है. ग्रामीणों से खाद्यान्न बांटने से पूर्व प्रति माह अंगूठा लगवाया जाता है. अंगूठा ना लगाने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है और यह कहा जाता है कि आगे कभी खाद्यान्न नहीं मिलेगा. तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो जाएगा. यदि घर में कोई बड़े सदस्य नहीं मिलते हैं तो सेल्समैन द्वारा घर के बच्चों से भी अंगूठा लगवा कर प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है.
मिन्नतें करने के बाद भी नहीं मिला राशन
ग्रामीण मुन्नी बाई ने बताया "उसे 6 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला है. सेल्समैन द्वारा अंगूठा प्रति माह लगवा लिया जाता है और खाद्यान्न दिया नहीं जाता. सेल्समैन श्रीकांत शर्मा के पैरों पर गिरकर खाद्यान्न देने के लिए मिन्नत की थी पर फिर भी सेल्समैन का दिल नहीं पिघला और उसे खाद्यान्न नहीं दिया. इसके बाद भी राशन नहीं मिला तो ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर गाड़ी किराए से की जनसुनवाई में पहुंचे. उनकी मांग है कि राशन दिलाया जाए."
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कलेक्टर ने ग्रामीणों का दिया जांच का भरोसा
पार्वती बाई बताती हैं "उनका गांव सिमरिया तहसील में पड़ता है. पन्ना आने से पहले उन्होंने गांव के सरपंच, सचिव और सिमरिया तहसीलदार से शिकायत की थी. फिर भी उन्हें राशन नहीं मिला. अब पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत की है." नायब तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने बताया "ग्रामीणों द्वारा खाद्यान्न ना मिलने की शिकायत की गई है. ग्रामीणों ने बताया उन्हें 6 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला है. इस संबंध में सभी पहलुओं की जांच करेंगे. दोषी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे."