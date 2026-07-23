इतनी निर्दयी कैसे हो गईं प्रिंसिपल मैडम! 8वीं के बच्चों की TC में निकाली भड़ास
पन्ना के भोपार स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में. बच्चों की टीसी में लिखा 'चरित्रहीन', जांच करेगी कमेटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 3:49 PM IST
पन्ना : भोपार स्थित स्कूल से 8वीं परीक्षा पास करके आगे पढ़ाई की तैयारी करने वाले दो बच्चों के साथ प्रिंसिपल ने निर्दयता का परिचय दिया. स्कूल से टीसी कटाने के बाद जब बच्चों के परिजन दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने पहुंचे तो वहां दाखिला देने से मना कर दिया गया. जब परिजनों ने इसका कारण जानना चाहा तो बताया कि बच्चों की टीसी में चरित्र के कॉलम में चरित्रहीन लिखा है. जब परिजनों ने गौर से टीसी देखी तो उनके होश उड़ गए. मामला 6 माह पहले का है. परिजनों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से अभी की है.
टीसी में कई बातें बेहद आपत्तिजनक
मामला पवई क्षेत्र के मेंहा संकुल अंतर्गत आने वाले माध्यमिक शाला भोपार का है. प्रिंसिपल ने आचरण की कालम की जगह लिखा गया "बच्चों का आचरण "अच्छा नहीं" है एवं नीचे लाल पेन से टीप लगाई गई *बच्चा चरित्रहीन* है एवं सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़खानी करना भी लिखा है. दूसरे स्कूलों में बच्चों का एडमिशन नहीं होने पर अभिभावक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जन शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और प्रिंसिपल की शिकायत की. पैरेंट्स को भरोसा दिया गया कि टीसी में सुधार करवा दिया जाएगा. लेकिन 6 माह बाद भी दूसरी टीसी नहीं दी गईं.
पैरेंट्स ने की पन्ना कलेक्टर से शिकायत
जब बच्चों को दूसरे प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो पैरेंट्स बच्चों को को लेकर पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे. बच्चों को अभिभावकों ने बताया "भोपार माध्यमिक शाला में ही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहा आश्रम है. यहां एक अतिथि शिक्षक हैं. प्रिंसिपल मैडम उस अतिथि शिक्षक को निकालने पर उतारू थी. क्योंकि ये टीचर अच्छा पढ़ाते थे. इसलिए बच्चों ने इसका विरोध किया. विरोध करने वाले इन्हीं दो बच्चों के भविष्य प्रिंसिपल मैडम ने खराब किया."
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डीईओ ने जांच के लिए कमेटी बनाई
पैरेंटस का कहना है कि उनके बच्चों ना स्कूल में कोई शरारत की और न ही कोई दस्तावेज में छेड़खानी की. बच्चों पर कोई बाल अपराध दर्ज भी नहीं है. फिर भी मैडम ने बिना किसी सबूत के बच्चों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर चरित्रहीन लिख दिया गया है. अब बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं हो रहा है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत का कहना है "बच्चों के दूसरे सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं. इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो मामले की जांच करेगी. यदि प्रिंसिपल दोषी पाई जाएंगी तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.}