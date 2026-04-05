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पन्ना में कलेक्टर की पाठशाला, बच्चों से पूछा याद किया हुआ सबक, चखा मध्याह्न भोजन

मध्य प्रदेश में 4 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, पन्ना कलेक्टर ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी.

PANNA LETS GO SCHOOL CAMPAIGN
कलेक्टर ने बच्चों से पूछे गिनती और पहाड़े (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 10:01 PM IST

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पन्ना: मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 4 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं स्कूल चलें हम अभियान की गतिविधियों के तहत शनिवार को सरकारी विद्यालयों में 'भविष्य से भेंट कार्यक्रम' की गतिविधि आयोजित की गई. इस अवसर पर कलेक्टर ऊषा परमार ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी के साथ विभिन्न स्कूलों का भ्रमण कर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. साथ ही उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया.

बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराने के निर्देश

पन्ना कलेक्टर उषा परमार एवं जिला पंचायत सीईओ उमराज सिंह मरावी द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला मनकी और प्राथमिक शाला बिल्खुरा पहुंचकर विद्यालय के शिक्षकों को छात्र-छात्राओं की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने समय पर स्कूल खोलने और संचालन के भी निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने स्कूल में ही सामूहिक मध्याह्न भोजन भी किया और बच्चों के बीच बिस्किट वितरित किया.

कलेक्टर ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं (ETV Bharat)

शिक्षा के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी

स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ पढ़ाई से संबंधित जानकारी साझा की. इस दौरान बच्चों ने गिनती, पहाड़ा, कहानी और कविताएं भी सुनाई. कलेक्टर ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी. वहीं, बच्चों से शिक्षा संबंधी जानकारी लेने के बाद शासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने सभी विद्यार्थियों से इसका लाभ उठाने के लिए भी कहा.

Panna Collector lunch at school
पन्ना कलेक्टर ने पाठशाला में किया मध्यान भोजन (ETV Bharat)

भविष्य से भेंट कार्यक्रम में शिक्षा पर दिया जोर

भविष्य से भेंट कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने पर जोर दिया गया. अभिभावकों से भी अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने और पढ़ाई में सहयोग करने की अपील की गई. स्कूल के शिक्षकों द्वारा भी शाला में नामांकन सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अवगत कराया गया. शिक्षकों को निर्देशित दिया गया कि वे सरल और रोचक तरीके से बच्चों को शिक्षा दें, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़े.

Children school entrance ceremony
मध्य प्रदेश में 4 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम (ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान शाला में नामांकित विद्यार्थियों के जन्म और जाति प्रमाण पत्र सहित आधार व अपार आईडी विषयक, पिछले कक्षा के परीक्षा परिणाम और परिवार के सदस्यों संबंधी सामान्य जानकारी भी ली गई.

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