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पन्ना में कलेक्टर की पाठशाला, बच्चों से पूछा याद किया हुआ सबक, चखा मध्याह्न भोजन

कलेक्टर ने बच्चों से पूछे गिनती और पहाड़े ( ETV Bharat )