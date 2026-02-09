ETV Bharat / state

400 साल पुरानी बावड़ी आज भी दे रही पानी, चोपड़ा मंदिर में महाराजा छत्रसाल ने बनवाई थी

पन्ना के चोपड़ा मंदिर में महाराजा छत्रसाल द्वारा बनवाई गई बावड़ी अब भी सुरक्षित, गुरू महामती प्राणनाथ और उनके अनुयायियों के लिए थी.

पन्ना की 400 साल पुरानी बावड़ी आज भी दे रही पानी (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 8:58 AM IST

पन्ना: महाराजा छत्रसाल द्वारा घनघोर जंगलों के बीच पन्ना में स्थित चोपड़ा मंदिर में 400 वर्ष पहले पानी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था जो आज भी सुरक्षित है और पानी की जरूरत पूरी करती है.

महाराजा छत्रसाल ने गुरू और उनके भक्तों के लिए बनवाई थी बावड़ी

महामती प्राणनाथ जो लगभग आज से 400 वर्ष पहले पन्ना आए थे और उन्होंने यहां प्राणनाथ संप्रदाय की स्थापना की थी. महाराजा छत्रसाल ने उनको अपना गुरु बनाया था. प्राणनाथ जी के साथ 5000 अनुयायी थे. उस जमाने में उनकी पानी की जरूरत के लिए महाराजा छत्रसाल द्वारा पानी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था.

पन्ना के चोपड़ा मंदिर में 400 साल पुरानी बावड़ी (ETV Bharat)

विजय कुमार शर्मा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि "इस बावड़ी का निर्माण महाराजा छत्रसाल द्वारा 400 वर्ष पहले करवाया गया था और यह बावड़ी पानी की जरूरत के लिए बनवाई गई थी जो उसे समय पानी की जरूरत को पूरा करती थी और आज के आधुनिक युग में भी यह बावड़ी पानी की जरूरत को पूरा कर रही है. 400 साल पूरे हो जाने के बाद भी यह बावड़ी आज भी सुरक्षित है. इस बावड़ी का पानी कितनी भी गर्मी हो, कभी कम नहीं होता है. निरंतर पानी ऐसे ही निकलता रहता है बरसात के मौसम में पानी कुछ ज्यादा भर जाता है. भीषण गर्मी में भी बावड़ी का पानी एक स्तर के बाद कम नहीं होता है और वैसा ही रहता है चाहे जितना इस बावड़ी से आप पानी निकाल लो.

महाराजा छत्रसाल द्वारा बनवाई गई पानी की बावड़ी (ETV Bharat)

400 वर्ष पुरानी बावड़ी दो खंड में बनी

यह बावड़ी दो खंड में बनी हुई है इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई हैं. इस बावड़ी के पानी के एक तरफ पोर्च भी बना हुआ है और नीचे की तरफ कमरे भी बने हुए हैं जिसमें खड़े होकर कोई भी पानी के नीचे दूसरे खंड में जा सकता है. एक तरफ से पानी को निकालने के लिए कड़ा लगा हुआ है एवं दूसरी तरफ नीचे उतरने के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां भी बनी हुई हैं. यह बावड़ी अपने आप में अद्भुत एवं अनोखी है.

पन्ना की 400 साल पुरानी बावड़ी (ETV Bharat)

खेमराज शर्मा इतिहासकार ने बताया कि "प्राणनाथ भगवान गुजरात जामनगर से आज से करीब 400 वर्ष पहले पन्ना आए थे और महाराजा छत्रसाल ने उन्हें अपना गुरु बनाया था. महामती प्राणनाथ जी के साथ 5000 अनुयायी थे और उन्हीं के लिए पानी की बावड़ी चोपड़ा मंदिर में बनवाई गई थी जो आज भी सुरक्षित है."

