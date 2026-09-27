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चिता आंदोलन का 15वां दिन, विस्थापितों का दर्द, घुटनों तक भरे पानी में सूली पर लटक प्रदर्शन

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना सहित आस पास के जिलों में बीते कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है. इसके बावजूद अजयगढ़ के ग्राम बहनरी टपरिया में 15 दिनों से परियोजना से विस्थापित ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हैं. इनमें केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगांव डैम परियोजना, रुन्झ डैम परियोजना और सीधी सिंगरौली रेल परियोजना के विस्थापित शामिल हैं.

ये आंदोलन मझगांव डैम के पास हो रहा है. लगातार बारिश होने के चलते डैम का भी पानी बढ़ रहा है. फिर भी आंदोलनकारी आंदोलन पर डटे हुए हैं. आंदोलन स्थल पर घुटनों तक पानी पहुंच चुका है. बरसात के बीच आंदोलनकारी सूली पर लटककर और बेड़ियां पहनकर आंदोलन कर रहे हैं.

अंधकार में जीवन जीने को मजबूर विस्थापित (ETV Bharat)

अंधकार में जीवन जीने को मजबूर विस्थापित

परियोजना से विस्थापित रानी रैकवार ने कहा, "मुझे अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है. प्रशासन ने जेसीबी द्वारा घर भी गिरा दिया. फिलहाल खेत के घर में जीवन यापन कर रही थी, लेकिन यहां भी पानी पहुंचने लगा है. जिससे घर में रखे अनाज और गृहस्थी के सभी सामान खराब हो गए हैं. सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्या करें और क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है."

सम्मानजनक पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग (ETV Bharat)

सम्मानजनक पुनर्वास की मांग

आंदोलन का नेतृत्व कर रही जय किसान संगठन के अध्यक्ष अमित भटनागर ने बताया, "शासन के नियम अनुसार, जब भी कोई बांध परियोजना सुचारू रूप लेती है तो उससे पहले विस्थापितों को पूर्ण मुआवजा बांट दिया जाता है. लेकिन यह पहली बार देखा जा रहा है कि विस्थापितों को मुआवजा मिला ही नहीं, इसके बावजूद जबरन लोगों के घर जेसीबी से गिरा दिया गया. जिससे घरों में बांध का पानी भर रहा है. जबकि ग्रामीणों का जुर्म सिर्फ इतना है वे लोग उस गांव में रहते थे, जहां से परियोजना लागू हुई है. मेरी मांग है कि भू अर्जन कानून को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जाए और जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनको पूर्ण मुआवजा तुरंत ही दिया जाए. इससे साथ ही सम्मानजनक पुनर्वास दिया जाए."

बेड़ियां पहनकर आंदोलन जारी (ETV Bharat)

पन्ना कलेक्टर ऊषा परमार ने अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम बनहरीकला एवं कुंवरपुर पहुंचकर मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज राशि के वितरण कार्य की प्रगति एवं प्रक्रिया का जायजा लिया. इस मौके पर उपस्थित विस्थापितों से बारी-बारी से संवाद कर समस्याओं के निराकरण के लिए विधिवत आवेदन भी प्राप्त किए. इस दौरान उन्होंने कहा, "प्रत्येक पात्र विस्थापितों को निश्चित रूप से मुआवजा एवं अतिरिक्त मुआवजा राशि मिलेगी. तहसील कार्यालय में विशेष सुनवाई सेल का गठन भी किया जाएगा."