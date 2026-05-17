कल्दा के जंगलों में चिंकारा जोड़े की अठखेलियां, इंडियन गजेल का शर्मिला अंदाज कैमरे में कैद
मृग प्रजाति से आता है चिंकारा, कई फीट ऊंची छलांग लगाने में माहिर इंडियन गजेल, पन्ना के जंगल से सामने आई मनमोहक तस्वीर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 2:19 PM IST
पन्ना: दक्षिण पन्ना वनमंडल के कल्दा क्षेत्र के जंगलों में प्रकृति का एक अत्यंत मनोहारी दृश्य सामने आया है. वनरक्षक वीरेन्द्र पटेल ने भारतीय गजेल अर्थात चिंकारा के एक सुंदर जोड़े को अपने कैमरे में बेहद आकर्षक ढंग से कैद किया है. तस्वीर में चिंकारा अपनी स्वाभाविक चाल, सतर्कता और फुर्ती के साथ घास के मैदानों में कुलांचे भरते दिखाई दे रहे हैं.
अपनी शर्मीले व्यवहार और तेज गति के लिए पहचाने जाने वाले चिंकारा की इस प्रकार की जीवंत तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं. यह नजारा कल्दा क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता एवं सुरक्षित वन्यजीव आवास का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है. चिंकारा भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में भी पाए जाते हैं.
इंडियन गजेल के नाम से भी जाना जाता है चिंकारा
चिंकारा भारत की अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक मृग प्रजातियों में से एक है. इसे इंडियन गजेल भी कहा जाता है. यह हिरण से थोड़े अलग होते हैं. चिंकारा के सींग स्थाई और सीधे होते हैं. जबकि हिरण के सींग टेढ़े और झड़ जाते हैं. फिर दोबारा उग भी आते हैं. अपनी अद्भुत सतर्कता, तीव्र दृष्टि और तेज दौड़ने की क्षमता के कारण चिंकारा को रेगिस्तानी एवं शुष्क क्षेत्रों का अत्यंत अनुकूलित वन्यजीव माना जाता है. जबकि हिरण घने जंगलों और नमी वाले इलाकों में रहते हैं.
इंडियन गजेल बहुत कम पानी में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं तथा अपनी अधिकांश जल आवश्यकता वनस्पतियों एवं घास से पूरी कर लेते हैं. खतरा महसूस होने पर यह कई फीट ऊंची छलांग लगाते हुए तेज गति से दौड़ सकता है, जो इसे शिकारी जीवों से सुरक्षित रहने में मदद करता है.
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चिंकारा की तस्वीरें बनी आकर्षण का केंद्र
वन विभाग के मैदानी अमले द्वारा कैद की गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वन्यजीव प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यह केवल एक सुंदर वन्यजीव दृश्य नहीं, बल्कि दक्षिण पन्ना वनमंडल में वन संरक्षण एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों की सकारात्मक झलक भी प्रस्तुत करती है.