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पन्ना में तकनीकी गलती ने बच्चों से छीनी साइकिल, पांच किलोमीटर चल स्कूल जाने की मजबूरी

पन्ना में बच्चों को साइकिल वितरण योजना का नहीं मिल रहा लाभ, स्कूल जाने के लिए तय करना पड़ता है 5 किलोमीटर का पैदल सफर.

Panna Children denied bicycles
तकनीकी गलती ने बच्चों से छीनी साइकिल (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:08 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साइकिल वितरण योजना को स्कूली बच्चों के लिए चलाया गया है. जिसमें स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी होने पर छात्र-छात्राओं को शासन की योजना के तहत साइकिल वितरण की जाती है. लेकिन पन्ना के अजयगढ़ विकासखंड में समग्र पोर्टल में त्रुटि होने के कारण करीब दो दर्जन बच्चों को साइकिल वितरण नहीं हो सकी. जिस कारण बच्चे रोज 5 किलोमीटर पैदल सफर करने को मजबूर हैं. बच्चों द्वारा पन्ना कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है एवं साइकिल दिलाने की मांग की गई है.

5 किमी पैदल चल स्कूल जाते हैं बच्चे
मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरा में स्थित उच्चतर माध्यमिक हायर सेकंडरी विद्यालय का है. करीब दो दर्जन विद्यार्थी कक्षा नवमी एवं दसवीं में अध्यनरत हैं, जो ग्राम पंचायत खोरा में स्थित विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं. इन बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रतिदिन 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. जबकि मध्य प्रदेश शासन की योजना है कि, 2 किलोमीटर से अधिक विद्यालय की दूरी होने पर बच्चों को साइकिल दी जाए. फिर भी बच्चों को साइकिल वितरण नहीं हो सकी है. जिस कारण बच्चे परेशान है और बच्चों ने पन्ना कलेक्टर से इसकी शिकायत की है.

विद्यालय में अध्यनरत बच्ची सोनम ने बताया कि, ''उसका स्कूल घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. खोरा स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें साइकिल नहीं दे रहे हैं. इस कारण कई विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है. पन्ना कलेक्टर से शिकायत कर रहे हैं कि हमें साइकिल दिलाई जाए.''

तकनीकी समस्या से साइकिल से वंचित छात्र
खोरा उच्चतर माध्यमिक हायर सेकंडरी विद्यालय के प्रिंसिपल रामदास अहिरवार बताते हैं कि, ''छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण हो जाए मगर उसमें तकनीकी समस्या है. हायर सेकंडरी विद्यालय ग्राम पंचायत खोरा में स्थित है एवं बच्चियों का गांव भी ग्राम पंचायत खोरा में आता है. समग्र पोर्टल में उनकी आईडी खोरा ग्राम पंचायत में ही खुल रही है. इस कारण इन बच्चियों को योजना का लाभ तकनीकी रूप से नहीं मिल पा रहा है.

खोरा ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है. जिसमें कई छोटे-छोटे गांव एवं माजरा गांव 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. इन बच्चियों का गांव भी 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसमें तकनीकी समस्या है, जिसको जिला स्तर पर ही निराकरण कर दूर किया जा सकता है. जैसा मुझे जिला अधिकारियों से आदेशित किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.''

Last Updated : July 30, 2026 at 1:20 PM IST

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