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पुलिस हिरासत में केन बेतवा लिंक परियोजना के 300 आंदोलनकारी, 17 दिन से चिता पर लेटे थे प्रदर्शनकरी

केन बतेवा लिंक परियोजना के 300 आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, आंदोलन कर रही महिलाओं को घसीटने और मारपीट का आरोप.

KEN BETWA LINK PROJECT PROTEST
300 आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:09 PM IST

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पन्ना/छतरपुर: केन बेतवा लिंक परियोजना एवं मझगाय डैम परियोजना और रुन्झ डैम परियोजना के विस्थापित आंदोलनकारी ग्राम कूपी में आंदोलन कर रहे थे. लेकिन रविवार सुबह 5 बजे भारी पुलिस बल पहुंचा और इन सभी को हिरासत में ले लिया है. इसमें पन्ना जिले के आंदोलनकारी को वहां से उठाकर पन्ना लाया गया है, जहां पर पन्ना के डायमंड चौराहे पर काफी हंगामा हुआ.

300 आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापन प्रभावित करीब 300 से अधिक आदिवासी परिवार छतरपुर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कूपी में अमित भटनागर के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे. यह आंदोलन चिता आंदोलन के नाम से चल रहा था, जो पिछले 17 दिनों से जारी था, जिसमें अमित भटनागर करीब 13 दिनों से आमरण अनशन पर थे.

हिरासत में केन बतेवा लिंक परियोजना 300 आंदोलनकरी (ETV Bharat)

लेकिन रविवार को अमित भटनागर सहित करीब 300 आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया है. सभी आंदोलनकारी को पुलिस पन्ना लेकर आई है, जहां पर पन्ना के डायमंड चौराहे पर पुलिस प्रशासन और आंदोलनकरियों से काफी तीखी नोकझोंक हुई है.

PANNA 300 PROTESTERS DETAINED
आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat)

महिलाओं को घसीटने और बर्बरता से मारपीट का आरोप

आंदोलनकारी राकेश आदिवासी ने बताया कि "पुलिस ने बर्बरता से उनके साथ मारपीट की और उन्हें जबरन वहां से उठाकर बस में बैठाया गया. महिलाओं को घसीट कर ले जाया गया है, जिससे उनको चोटें भी आईं हैं. पुलिस हम लोगों को किशनगढ़ ग्राम कूपी से उठाकर पन्ना लेकर आई है, जहां से विश्रमगंज अजयगढ़ ले जा रही थी.

Panna agitators in custody
300 आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat)

इस दौरान कुछ लोग, जिन्हें चोट आई थी, वे इलाज के लिए जिला चकित्सालय पन्ना में जाना चाह रहे थे. लेकिन पुलिस बस नहीं रोकी. इसके बाद कुछ लोग जबरन पन्ना स्थित डायमंड चौराहे और लिशु आनंद विद्यालय के सामने उतर गए. वहीं, कुछ लोग पैदल डायमंड चौराहे पहुंचे, जहां पुलिस ने फिर से उन्हें बस में बैठा कर उन्हें गांव में छोड़ने की बात कह रही थी."

Ken Betwa protest
महिलाओं को घसीटने और बर्बरता से मारपीट का आरोप (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद आंदोलनकारी मीना आदिवासी ने पुलिस से कहा, "हमें आप लोगों के साथ नहीं जाना है. आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है. जबरन हम लोगों को उठाकर ले आए हैं. हमारी मांगे कोई सुन नहीं रहा है. हम यहीं रहेंगे और हमारे साथ मारपीट की गई है, हमें इलाज कराना है."

Panna 300 protesters detained
पुलिस हिरासत में केन बेतवा लिंक परियोजना के आंदोलनकारी (ETV Bharat)

वहीं, पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत नायक ने बताया कि "इन लोगों को ग्राम कूपी से लेकर पन्ना जिले के ग्राम विश्रमगंज बस से छोड़ने जा रहे थे. जहां पर यह लोग डायमंड चौराहे पर उतर गए हैं."

परियोजना में 400 करोड़ का भ्रस्टाचार का आरोप

आंदोलन की अगुवाई कर रहे अमित भटनागर ने इन परियोजनाओं में लगभग 400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, "मुआवजा का पैसा नेताओ के खातों में, अधिकारियों के रिशतेदारों के खातों में और दलालों के खातों में डाला गया है. मुआवजे का असली हकदार परेशान है."

Madhya Pradesh Chita Movement
मध्य प्रदेश में मुआवजे की मांग को लेकर चीता आंदोलन (ETV Bharat)

'आंदोलनकारी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी'

आंदोलनकारी दिव्या अहिरवार ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि "अमित भटनागर आज 400 करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले थे. लेकिन इस आंदोलन को बंद करने की साजिश कर की जा रही है. अगर अमित भटनागर या किसी आंदोलनकारी को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी."

आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी को बताया अलोकतांत्रिक

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "दमन नहीं, संवाद चाहिए. लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. लेकिन भाजपा सरकार ने प्रदर्शन की हर आवाज को कुचलना अपना शासन मॉडल बना लिया है. केन-बेतवा लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार और आदिवासी अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अमित भटनागर और उनके साथियों की गिरफ्तारी पूरी तरह अलोकतांत्रिक है."

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