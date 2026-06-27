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पुराने गड्ढे में भरा था बदबूदार पानी, सफाई हुई तो निकली ऐतिहासिक बावड़ी

पन्ना में जल गंगा संवर्धन के तहत गंदी पड़ी ऐतिहासिक बावड़ी की कराई गई सफाई, बुंदेली स्थापत्य कला का दिखा अनोखा नमूना.

Panna stepwell cleaned
गंदे पड़े ऐतिहासिक बावड़ी की कराई गई सफाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 7:30 PM IST

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पन्ना: वन विभाग द्वारा पुरानी जल संरचनाओं को साफ किया जा रहा है. इस दौरान एक पुराने गड्ढे, जिसमें बदबूदार पानी जमा था, जब उसे साफ कराया गया, तो वह एक प्राचीन और ऐतिहासिक बावड़ी निकली. पन्ना एक ऐतिहासिक शहर है, जहां पर राजाओं महाराजाओं की हुकूमत चलती रही है. यह क्षेत्र बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की राजधानी रहा है. इसलिए यहां पर अनेक ऐसे मंदिर भी स्थापित हैं, जिनका इतिहास 400 से 500 साल पुराना है.

ऐतिहासिक बावड़ी की कराई गई सफाई

पन्ना उत्तर वन मंडल क्षेत्र के विश्रमगंज रेंज अंतर्गत जंगल में एक गड्ढे में गंदा और बदबूदार पानी भरा था. जल गंगा संवर्धन योजना के तहत वन विभाग द्वारा पुरानी जल संरचनाओं को साफ किया जा रहा था. जिसके तहत इस गड्ढे की भी सफाई कराई गई, तो यह एक ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन बावड़ी निकली.

ऐतिहासिक बावड़ी की कराई गई सफाई (ETV Bharat)

इसमें ऊपर से नीचे उतरने के लिए चोरों ओर से कई प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई थीं, जो पत्थर की बनी हुई हैं और चूना गच्ची (Lime Mortar) से इसका निर्माण हुआ है. अब वन विभाग द्वारा इस बावड़ी की सफाई करवाई गई है. जिससे इसमें अब स्वस्छ और साफ पानी उपलब्ध है, जिसका उपयोग लोग कई तरह से कर सकते हैं.

Panna Jal Ganga sanvardhan yojana
सफाई हुई तो निकला ऐतिहासिक बावड़ी (ETV Bharat)

बुंदेली स्थापत्य कला का अनोखा नमूना है ये बावड़ी

इतिहासकार राम पाठक बताते हैं "इस बावड़ी का निर्माण पन्ना के 10वें नरेश रुद्र प्रताप सिंह जू देव ने करवाया था. इस बावड़ी का निर्माण 1870 से 1890 के बीच में हुआ था. समय और कालांतर में इस बावड़ी में धीरे-धीरे कचरा भर गया था, इसलिए यह बावड़ी अपना प्राचीन रूप खो चुकी थी. यह बावड़ी बहुत ही प्राचीन एवं बुंदेली स्थापत्य कला का अनोखा नमूना है."

Panna stepwell cleaned
बुंदेली स्थापत्य कला का अनोखा नमूना है ये बावड़ी (ETV Bharat)

रेंजर नितिन राजोरिया ने बताया, "अजयगढ़ घाटी के बीचो-बीच सड़क किनारे एक पुराना जल स्रोत स्थित था. जिसे जल गंगा संवर्धन के तहत साफ किया गया. बावड़ी का गंदा पानी खाली किया गया और अब इसमें साफ पानी उपलब्ध है."

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