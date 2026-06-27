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पुराने गड्ढे में भरा था बदबूदार पानी, सफाई हुई तो निकली ऐतिहासिक बावड़ी

गंदे पड़े ऐतिहासिक बावड़ी की कराई गई सफाई ( ETV Bharat )