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बृहस्पति कुंड पर तैयार हो रहा ग्लास ब्रिज, अद्भुत नजारे की पहली झलक आई सामने

पन्ना में 3 करोड़ की लागत से बन रहा ग्लास ब्रिज ( ETV Bharat )

राज्य पर्यटन विकास विभाग के एसडीओ विवेक चौबे ने बताया , "इस ब्रिज का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जो इस महीने के आखिरी दिनों तक कंप्लीट हो जाएगा. यह ब्रिज 25 मीटर लंबा एवं 2.10 मीटर चौड़ा है. इसमें उच्च क्वालिटी का 67 वर्ग मीटर टफन ग्लास लगा हुआ है जो अत्यधिक भार सहन करने वाला है और पारदर्शी है. उच्च क्वालिटी के सभी पैमाने को पार करता है. इस ब्रिज का कुछ मीटर का हिस्सा हवा में झूल रहा है."

पन्ना: जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर स्थित बृहस्पति कुंड जलप्रपात निर्मित होता है जहां 700 फीट ऊंचाई से झरना नीचे गिरता है. यहां 3 करोड़ की लागत से ग्लास ब्रिज बन रहा है. इस ग्लास ब्रिज का काम बीते कई महीनों से चल रहा है जो अब बनकर लगभग तैयार होने वाला है. ब्रिज में ग्लास फिट हो गया है जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है, जो बहुत ही रोमांचित करने वाली है.

ब्रिज की पहली झलक आई सामने (ETV Bharat)

पर्यटकों को लुभाने की कोशिश

राज्य पर्यटन विकास विभाग द्वारा बृहस्पति कुंड में कई विकास कार्य करवाए गए हैं. जिसमें कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, व्यू पॉइंट एवं टिकट काउंटर निर्मित हो चुके हैं. कुछ काम है जो प्रगति पर चल रहा है. ग्लास ब्रिज का काम भी 90% पूरा हो चुका है. ब्रिज में ग्लास फिट हो चुके हैं और आखिरी दौर का काम साकार रूप ले रहा है. जल्द ही शुभारंभ के साथ यह ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.

बृहस्पति कुंड पर तैयार हो रहा ग्लास ब्रिज (ETV Bharat)

बृहस्पति कुंड का पौराणिक महत्व

ऐसी मान्यता है कि यहां पर बृहस्पति ऋषि का आश्रम हुआ करता था जहां वे तप किया करते थे. भगवान राम वनवास के दौरान यहां से गुजरे थे और बृहस्पति ऋषि से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था. भगवान राम यहां तक आए थे और फिर यहां से आगे सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम चले गए थे. इसलिए इस स्थान का पौराणिक महत्व भी बहुत अधिक है. यहां पर कई पौराणिक मंदिर भी स्थापित हैं. जहां एक छोटा आश्रम भी बना हुआ है. यहां वर्तमान समय में चिरैया बाबा निवास करते हैं.

पर्यटन को देगा नया आयाम (ETV Bharat)

ग्लास ब्रिज का शुभारंभ हो जाने के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. बता दें कि यहां पर जो वॉटरफॉल निर्मित होता है वह बरसात के समय ही जीवंत होता है. गर्मियों के समय में इसका पानी सूख जाता है, लेकिन ग्लास ब्रिज बन जाने के कारण यह पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा. जिला प्रशासन द्वारा यहां पर पर्यटकों के लिए टिकट सिस्टम भी लागू किया गया है. जिसमें वाहनों के लिए पार्किंग भी बनाई गई है.