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पन्ना में बोरवेल बना काल, 8 दिन में एक ही परिवार से तीसरी मौत से सनसनी

पन्ना: पन्ना जिले के पवई थाना अंतर्गत ग्राम नारायणपुरा में बोरवेल से जुड़ी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 20 अगस्त को बोरवेल में मोटर सुधारने गए किसान पिता-पुत्र उजागर लाल वर्मन (55) और अटील वर्मन (30) की मौत के बाद परिवार ने अपना एक और जवान बेटा खो दिया. शुक्रवार को बड़े बेटे सतीश वर्मन(32) की मौत से गांव में मातम पसरा है.

लगातार हो रही इन घटनाओं ने बोरवेल की सुरक्षा और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पहली घटना के बाद भी प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए. भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन को जांच कराने की बात भी कही थी. फिर भी आज तक न तो कोई जांच हुई और न ही कोई कार्रवई. प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा परिवार को एक और बेटे की मौत के रूप में भुगतना पड़ा.

पहली घटना के बाद भी नहीं चेता प्रशासन

नारायणपुरा में 20 अगस्त को बोरवेल में मोटर सुधारने के दौरान उजागर लाल वर्मन और उनके बेटे अटील वर्मन की मौत हो गई थी. जिनके पीएम रिपोर्ट में दम घुटने की बात सामने आई थी. घटना के बाद बोरवेल और खुले जलस्रोतों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि प्रशासन ऐसे स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, लेकिन एक ही परिवार में हुई तीसरी मौत ने व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामले पर बालते हुए सरपंच पति मनोज तिवारी ने कहा, पूर्व की घटना में जब दो मौतें हुई थीं तभी प्रशासन से इसकी जांच करने के लिए मांग की गई थी. लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई ना ही प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई.