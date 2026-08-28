पन्ना में बोरवेल बना काल, 8 दिन में एक ही परिवार से तीसरी मौत से सनसनी
पन्ना के नारायणपुरा में बोरवेल हादसे में फिर बुझा घर का चिराग, 32 साल के सतीश वर्मन की मौत. पहले पिता-पुत्र की जा चुकी है जान. राकेश पाठक की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 11:11 PM IST
पन्ना: पन्ना जिले के पवई थाना अंतर्गत ग्राम नारायणपुरा में बोरवेल से जुड़ी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 20 अगस्त को बोरवेल में मोटर सुधारने गए किसान पिता-पुत्र उजागर लाल वर्मन (55) और अटील वर्मन (30) की मौत के बाद परिवार ने अपना एक और जवान बेटा खो दिया. शुक्रवार को बड़े बेटे सतीश वर्मन(32) की मौत से गांव में मातम पसरा है.
लगातार हो रही इन घटनाओं ने बोरवेल की सुरक्षा और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पहली घटना के बाद भी प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए. भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन को जांच कराने की बात भी कही थी. फिर भी आज तक न तो कोई जांच हुई और न ही कोई कार्रवई. प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा परिवार को एक और बेटे की मौत के रूप में भुगतना पड़ा.
पहली घटना के बाद भी नहीं चेता प्रशासन
नारायणपुरा में 20 अगस्त को बोरवेल में मोटर सुधारने के दौरान उजागर लाल वर्मन और उनके बेटे अटील वर्मन की मौत हो गई थी. जिनके पीएम रिपोर्ट में दम घुटने की बात सामने आई थी. घटना के बाद बोरवेल और खुले जलस्रोतों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि प्रशासन ऐसे स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, लेकिन एक ही परिवार में हुई तीसरी मौत ने व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मामले पर बालते हुए सरपंच पति मनोज तिवारी ने कहा, पूर्व की घटना में जब दो मौतें हुई थीं तभी प्रशासन से इसकी जांच करने के लिए मांग की गई थी. लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई ना ही प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई.
वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के डॉ प्रशांत भदौरिया ने कहा, शाम को नारायणपुरा निवासी सतीश वर्मन को मृत अवस्था मे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था. इसकी सूचना पवई पुलिस थाने मे दी गई, अग्रिम कार्यवाही जारी है.
एक के बाद एक मौत, आखिर जिम्मेदार कौन?
ग्रामीणों का कहना है कि बोरवेल जैसी जगहों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से हादसे का खतरा बना रहता है. सवाल यह है कि पहली घटना के बाद यदि प्रशासन ने गंभीरता से कदम उठाए होते तो क्या तीसरी मौत टाली जा सकती थी?
सतीश की मौत के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है. लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह भी तय किया जाए कि सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी कहां हुई? साथ ही क्षेत्र में खुले और असुरक्षित बोरवेलों का सर्वे कर उन्हें सुरक्षित कराने की कार्रवाई की जाए.