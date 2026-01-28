ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व की अनोखी घाटी, यहां के रोड़ से गुजरने पर ड्रायवर को सिर झुकाना जरुरी

इसी मान्यता के चलते वाहन चालक सिर झुकाकर गुजरते हैं और कुछ लोग उतरकर इस मंदिर में नारियल फोड़ते हैं. फिर ही इस घाटी का सफर तय करते हैं. पन्ना से छतरपुर नेशनल हाईवे 39 पर स्थित भैराव टेक घाटी में स्थित है काल भैरव का मंदिर. यहां पर गुजरने वाली ड्राइवर प्रतिदिन एक बार जरूर नारियल फोड़ते हैं और काल भैरव के आगे सिर झुकाकर मंगलमय सफर का आशीर्वाद मांगते हैं.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना का इतिहास हजारों वर्ष पहले का रहा है. यहां पर कई ऐसे मंदिर स्थापित हैं जिसका इतिहास अनादि काल से जोड़ा जाता है. इसी कारण महाराजा छत्रसाल द्वारा इसे अपनी राजधानी भी बनाया गया था. ऐसा ही एक मंदिर दुर्गम घाटी में स्थित है. जिसका इतिहास अनादि काल से जोड़ा जाता है. इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि घाटी उतरने से पहले इस मंदिर के सामने कोई भी वाहन चालक बिना सिर झुकाये नहीं गुजर सकता है. मान्यता है कि यदि वह बिना सिर झुकाए गुजर गया तो उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है.

अनादि काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास

महंत हरि गिरि महाराज बताते हैं कि, ''इस मंदिर का इतिहास अनादि काल से जोड़ा जाता है. 100 से 150 वर्ष पहले भी इस मंदिर का इतिहास कोई नहीं बता पाया था.'' ईटीवी भारत से खास बातचीत में महंत हरी गिरी महाराज बताते हैं कि, ''उनके गुरु महत केवल गिरी महाराज बताते थे कि, सर्वप्रथम यहां पर एक चबूतरा हुआ करता था और इस घाटी में कच्चा रास्ता था. जहां से बैलगाड़ियां गुजरती थीं और सिर्फ एक ही फोर व्हीलर गाड़ी गुजराती थी, जो कोयले के भाप के इंजन से चलती थी.

पहले यहां पर सोनी बाबा पूजा किया करते थे. इसके बाद फिर इस गद्दी को महंत केवल गिरी जी महाराज ने संभाला और 2004 में उन्होंने. यहीं पर मंदिर के पास समाधि ली. इसके बाद महंत मल्लू गिरी महाराज ने इस गद्दी को संभाला और फिर 2004 में उन्होंने समाधि ली. 2016 के बाद महंत हरी गिरी महाराज जो खुद स्वयं है उन्होंने इस गद्दी को संभाला और इस मंदिर की देखरेख करते हैं.'' उन्होंने बताया कि उनका संबंध जूना अखाड़े बनारस से है.

मंदिर के आगे सिर झुकाकर गुजरते हैं ड्राइवर

महंत हरि गिरि महाराज बताते हैं कि, ''इस घाटी में अनादि काल से काल भैरव महाराज विराजमान हैं और जो वहां से गुजरने वाले ड्राइवर उनके आगे सिर झुकाकर घाटी का सफर तय करते हैं. ऐसी मान्यता है कि, यदि कोई अभिमान से इस घाटी की यात्रा करता है और उनके आगे सिर नहीं झुकता है तो उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है. इसलिए इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और लोग काल भैरव के आगे सिर झुकाकर ही इस घाटी का पड़ाव तय करते हैं. इसी के चलते घाटी का नाम भैरव टेक घाटी पड़ा है.''

पन्ना टाइगर रिजर्व के अधीनस्थ गया एरिया

पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना के बाद से यह एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के अधीनस्थ चला गया है. यहां पर कोर एरिया एवं बफर जोन लगता है, जहां पर जंगली जानवरों का मूवमेंट रहता है. इसलिए यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व के श्रमिक तैनात रहते हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व के नियम लागू होते हैं. इसी कारण यहां पर मंदिर का पुन निर्माण भी पूर्व में रोका गया था. यहां पर पानी की भी दिक्कत रहती है. क्योंकि बोर की अनुमति नहीं मिलने से यात्रियों एवं लोगों को पीने के पानी की दिक्कत होती है. यहां पर टैंकर सप्लाई से पानी पहुंचता है एवं इस मंदिर में बिजली भी नहीं है, जनरेटर एवं अन्य संसाधनों से बिजली की जरूरत पूरी की जाती है.