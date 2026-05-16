पन्ना में 55 साल पहले बसाए गए बंगाली समाज पर संकट, घर-द्वार और खेती बेगानी निकली
दशकों पहले पन्ना में जिस जमीन पर बंगाली समाज को पुनर्वासित किया गया, वह जमीन निजी निकली. ये जमीन स्वामित्व वाले बेचने लगे हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 2:10 PM IST
पन्ना: बंगाली समुदाय को विस्थापित पुनर्वास के तहत 1964 एवं 1971 और 1983 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पन्ना में बसाया गया. सरकार ने बांग्लादेश से आए विस्थापित बंगाली परिवारों को रहने के लिए जमीन दी. पन्ना जिले में गांव के गांव बसाए गए. सरकार द्वारा इन्हें बिजली, सड़क एवं पेयजल संबंधी सुविधाएं प्रदान की गईं. करीब 55 से 60 से ये लोग इस जमीन पर रहते हैं. अब पता चला है कि ये जमीन निजी स्वामित्व की है.
विस्थापित बांग्लादेशियों को बसाया था
जमीन निजी निकलने के बाद उनकी अगली पीढ़ी इसे बेचने लगी है. खास बात ये है कि प्रशासन इस जमीन का बिना जांच पड़ताल के नामांतरण किया जा रहा है. इसलिए विस्थापित बंगाली समुदाय अब अपने आप को असुरक्षित एवं डरा हुआ महसूस कर रहा है. साल 1971 में तत्कालीन सरकार द्वारा बांग्लादेश से आए विस्थापित बांग्लादेशी बंगाली समुदाय के लिए इन ग्रामों में पुनर्वास के तहत बसाया गया. लेकिन अब प्रशासन द्वारा बंगाली समुदाय के लोगों से रिकॉर्ड मांग रहा है. वर्तमान में पुनर्वास ऑफिस बंद हो गया है.
सरकार के पास ही जमीन का रिकॉर्ड नहीं
परेशान बंगाली समाज का कहना है "जब सरकार के पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है तो उनके पास कहां से होगा. जब पन्ना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बसाया गया था, तब ये जमीन व जंगल वीरान एवं पथरीला था. बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा कड़ी मेहनत के बाद उस जमीन को खेती योग्य एवं रहने लायक बनाया गया. अब यह जमीन विकसित गांव में तब्दील हो चुकी है और यह जमीन अब निजी स्वामित्व की निकल रही है, जबकि इस जमीन पर बंगाली समुदाय कई दशक से रह रहा है. 50 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं."
- मुरैना में डेढ़ बीघा जमीन बनी रणभूमि, लाठी डंडों से पीट-पीटकर 10 लोगों को किया घायल
- चुटकियों में सुलझेगा जमीन विवाद, शिवराज का वादा, लोगों को मिलेगा डिजिटल NAKSHA
तहसीलदार करेंगे मामले की जांच
ग्राम पंचायत रकसेहा सरपंच दीपक दास का कहना है "हम लोग सालों से यहां रहे हैं. दस्तावेज सरकार के पास नहीं हैं तो हमारे पास कहां से होंगे." एडीएम मधुवंत राव धुर्वे का कहना है "शिकायत ले ली गई है. तहसीलदार को जांच के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है. उनके द्वारा जांच कर जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी."