पन्ना के बीट गार्ड ने 129 औषधीय पौधों पर लिखी किताब, पीएम मोदी ने मन की बात में की तारीफ
पन्ना के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार ने औषधीय पौधों पर लिखी किताब, पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बुक का किया जिक्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 9:59 PM IST
पन्ना: दक्षिण वन मंडल द्वारा छपी हुई किताब का जिक्र पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में किया. जिसमें औषधीय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. उन्होंने पन्ना के जंगलों में पाई जा रही जैव विविधता और औषधीय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "पन्ना जिले में एक बीट गार्ड जिनका नाम जगदीश प्रसाद अहिरवार है. उन्होंने जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पाई जा रही विभिन्न प्रकार की औषधियां के बारे में जानकारी एकत्र कर एक किताब लिखी है. जिसका डीएफओ अनुपम शर्मा के मार्गदर्शन प्रकाशन भी हुआ. इसकी जानकारी से शोधकर्ताओं को काफी मदद मिल रही है."
बुक में है 129 औषधीय पौधों की जानकारी
जगदीश प्रसाद अहिरवार ने पिछले 1 साल से पन्ना के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पाई जा रही विभिन्न औषधीय पौधों के बारे में जानकारी एकत्र की है. उनके द्वारा कुल 129 औषधीय पौधों के बारे में जानकारी का संकलन किया गया है, जिसमें कई दुर्लभ औषधियां भी शामिल हैं. उन्होंने इसकी जानकारी दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा को दी. जिसके बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी का संकलन करते हुए एक किताब का विमोचन किया गया.
पीएम ने मन की बात में किया बुक का जिक्र
बीट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बुक का जिक्र किया. वहीं, इसको लेकर बीट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार ने बताया कि "उनके पास बहुत दिनों से पन्ना के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पाई जा रही औषधीय पौधों की जानकारी थी. जो विभिन्न बीमारियों में महत्वपूर्ण काम आते हैं. इसकी जानकारी किताब में साझा की गई. इस किताब में दी गई जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए वे कार्य कर रहे हैं."
- सेहत के लिए वरदान है मसालों का राजा, ब्लैक गोल्ड के तौर पर है इसकी पहचान
- प्रकृति का तोहफा गुड़मार, शुगर पेशेंट के लिए वरदान, पत्तियां दिलाती हैं नोटों की गड्डियां
दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत औषधीय पौधों की बारे में छपी किताब की जानकारी की तारीफ की गई. यह पन्ना सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है. इस किताब का संकलन जगदीश प्रसाद अहिरवार द्वारा किया गया है. जिसमें 129 औषधीय पौधों की जानकारी किताब में लिखी गई है. इसमें कई दुर्लभ औषधीय पौधे हैं."