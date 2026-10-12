सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा पर निकलने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भक्त बने सलमान खान
बागेश्वर धाम से निकली सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा अजयगढ़ पहुंची. दो मुस्लिमों ने पहनाई धीरेंद्र शास्त्री को माला. सजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:03 PM IST
पन्ना : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बुंदेलखंड के 5 जिलों में सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा निकाल रहे हैं. 11 अक्टूबर को ग्राम गड़ा बागेश्वर धाम से शुरू यात्रा बमीठा, चंदननगर, पन्ना, अजयगढ़ और अमानगंज होते हुए दमोह, सागर और टीकमगढ़ तक जाएगी. पन्ना के अजयगढ़ में यात्रा 11 अक्टूबर को रात में पहुंची, जहां पर बगराजन माता में कार्यक्रम आयोजित हुआ.
सलमान खान को बागेश्वर धाम बुलाया
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई. इस मौके पर पन्ना विधायक एवं अनेक जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में जनता मौजूद रही. इसी दौरान मंच पर सलमान खान सहित एक और मुस्लिम भाई को लेकर पहुंचे. उन्होंने बाबा बागेश्वर को माला पहनाई. धीरेंद्र शास्त्री द्वारा उन्हें पीले रंग का गमछा पहनाया गया. इस बीच सलमान खान ने बाबा बागेश्वर के पैर छुए. सलमान खान ने बताया "उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के पैर छुए हैं. इसमें कोई अजीब बात नहीं है. वे संत हैं. उन्होंने मेरी बीमारी के बारे में भी बताया है. उन्होंने बागेश्वर धाम आने के लिए कहा है."
सलमान खान की बीमारी बताई
सलमान खान का कहना है "मैं बागेश्वर धाम जाऊंगा और उनके शिष्यों से बाबा बागेश्वर से मिलाने का आग्रह करूंगा. उनसे बीमारी के बारे में और उपचार के बारे में जानकारी लूंगा. अभी बीमारी के बारे में उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि वहां पर कैमरे चल रहे थे." वहीं, बाबा बागेश्वर ने अजयगढ़ में कहा "जहां पर बरसात नहीं होती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं और जहां पर संस्कार नहीं होते वहां पर नस्ल खराब हो जाती हैं."
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कुछ दें या नहीं, बच्चों को संस्कार दें
बाबा बागेश्वर ने कहा "अपने बच्चों को कार या व्यापार देकर नहीं जाना लेकिन उनको संस्कार देकर जरूर जाना, क्योंकि संस्कार अगर उनके अंदर रहेंगे तो कार और व्यापार भी कहीं भी कमा लेंगे." सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा रात करीब 11:00 बजे पन्ना पहुंची जहां पर रात्रि विश्राम पन्ना के मधुबन गार्डन में हुआ, जहां पर उनके साथ हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा में शामिल हुए. दूसरे दिन रथ यात्रा अमानगंज होते हुए दमोह जिले प्रवेश करेगी.