ETV Bharat / state

सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा पर निकलने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भक्त बने सलमान खान

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भक्त बने सलमान खान ( ETV BHARAT )

पन्ना : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बुंदेलखंड के 5 जिलों में सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा निकाल रहे हैं. 11 अक्टूबर को ग्राम गड़ा बागेश्वर धाम से शुरू यात्रा बमीठा, चंदननगर, पन्ना, अजयगढ़ और अमानगंज होते हुए दमोह, सागर और टीकमगढ़ तक जाएगी. पन्ना के अजयगढ़ में यात्रा 11 अक्टूबर को रात में पहुंची, जहां पर बगराजन माता में कार्यक्रम आयोजित हुआ.

सलमान खान को बागेश्वर धाम बुलाया