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पन्ना में बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण, महीनों से खराब पड़े हैंडपंप, नल जल योजना भी बेअसर

बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण ( ETV Bharat )