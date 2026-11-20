पन्ना में ऑटो ड्राइवर का अपना सपना मनी-मनी, 3.17 कैरेट का मिला नायाब हीरा
पन्ना में एक ऑटो ड्राइवर का सपना हुआ सच, सोनू रैकवार को मिला 3.17 कैरेट का हीरा. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:36 PM IST
पन्ना: हीरानगरी पन्ना की धरती ने एक बार फिर हीरा उगला है, जिसको पाते ही एक ऑटो ड्राइवर की किस्मत मानो खुल गई हो. कुछ दिनों से हीरा पाने का सपना देखने वाले ऑटो ड्राइवर सोनू रैकवार को शुक्रवार को हीरा मिला. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है. सोनू ने हीरा को हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है.
सोनू का सपना हुआ सच
यह कहना गलत नहीं होगा कि पन्ना की रत्नगर्भा धरती रातों-रात लोगों को रंक से राजा बना देती है. यही बात आज हकीकत बनकर सामने आई है. सोनू रैकवार वार्ड नंबर 10 आगरा मोहल्ला का रहने वाला है. वह एक ड्राइवर है, जो ऑटो चलाकर अपने परिवार का जैसे-तैसे गुजारा करता है. कुछ समय पहले उसे रोज रात को सपने आते थे कि उसे हीरा मिल गया है, आज वही सपना उसका पूरा हो गया. सोनू ने दो महीने पहले निजी खेत में रानीपुर ग्राम में हीरे की खदान लगाई थी. जहां शुक्रवार यानि आज उसे 3.17 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है. सोनू ने इसे हीरा कार्यालय में जमा किया गया है. जो आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.
हीरों के पैसों से करेगा व्यापार
सोनू रैकवार ने बताया कि "वह 2 महीने पहले से हीरे की खदान खोज रहा था. उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर ग्राम रानीपुर में हीरे की खदान लगाई थी. आज सुबह उसे हीरा मिला है. जिसे उसने हीरा कार्यालय में जमा करवाया है. वह बहुत खुश है, हीरे की नीलामी के बाद जो पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वह और खदान में देगा. कुछ पैसों को वह व्यापार में भी उपयोग करेगा."
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हीरों की नीलामी का इंतजार
पन्ना में हीरे की नीलामी वर्ष 2024 में दिसंबर माह में हुई थी. जब से हीरे की नीलामी अभी तक नहीं हुई है. जिन लोगों को खेत खदानों में हीरे मिले हैं, उन लोगों को हीरे की नीलामी की बहुत इंतजार है, क्योंकि नीलामी होगी तो हीरा बिकेगा और उन्हें उसका पैसा मिलेगा. अभी तक हीरा कार्यालय में कुल 175 हीरे जमा हैं. इसका कुल वजन 387.21 कैरेट और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 1 लख रुपए बताई जा रही है. खनिज अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि "आज सोनू रैकवार ने हीरा कार्यालय में आकर हीरा जमा किया गया है. हीरे का वजन 3.17 कैरेट है. हीरे को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."