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पन्ना में ऑटो ड्राइवर का अपना सपना मनी-मनी, 3.17 कैरेट का मिला नायाब हीरा

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पन्ना: हीरानगरी पन्ना की धरती ने एक बार फिर हीरा उगला है, जिसको पाते ही एक ऑटो ड्राइवर की किस्मत मानो खुल गई हो. कुछ दिनों से हीरा पाने का सपना देखने वाले ऑटो ड्राइवर सोनू रैकवार को शुक्रवार को हीरा मिला. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है. सोनू ने हीरा को हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है.