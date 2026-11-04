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पन्ना में हड़ताल पर आशा कार्यकर्ता, 6 महीने से नहीं मिली सैलरी, बिना पैसे कैसे मनेगी दीवाली

पन्ना में हड़ताल पर आशा कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

पन्ना: एक तरफ जहां दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजार से लेकर घरों में तैयारियां, साफ-सफाई और खरीददारी चल रही है. लोग त्यौहार को धूमधाम से मनाने की तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पन्ना के शाहनगर तहसील में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता 6 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं. जहां मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. आशा कार्यकर्ताओं को करीब 6 महीने से वेतन और केंद्र सरकार से मिलने वाली 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. जिसे लेकर उनका यह प्रदर्शन होने जा रहा है.

आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला 1 साल से वेतन