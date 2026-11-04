पन्ना में हड़ताल पर आशा कार्यकर्ता, 6 महीने से नहीं मिली सैलरी, बिना पैसे कैसे मनेगी दीवाली
पन्ना के शाहनगर ब्लॉक में आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों ने कलेक्टर के दरवाजे पर दी दस्तक, वेतन और प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:57 PM IST
पन्ना: एक तरफ जहां दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजार से लेकर घरों में तैयारियां, साफ-सफाई और खरीददारी चल रही है. लोग त्यौहार को धूमधाम से मनाने की तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पन्ना के शाहनगर तहसील में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता 6 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं. जहां मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. आशा कार्यकर्ताओं को करीब 6 महीने से वेतन और केंद्र सरकार से मिलने वाली 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. जिसे लेकर उनका यह प्रदर्शन होने जा रहा है.
आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला 1 साल से वेतन
आशा कार्यकर्ताओं की इस बार की दिवाली फीकी रहेगी, क्योंकि उन्हें छह महीने से वेतन और प्रोत्साहन राशि एवं केंद्र सरकार से दी जाने वाली अतिरिक्त ₹2000 की राशि प्राप्त नहीं हुई है. इसलिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील शाहनगर स्थित 6 अक्टूबर 2026 से लगातार आंदोलन किया जा रहा है. जिसके तहत 3 नवंबर यानि मंगलवार को सभी आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. उनकी मांग है कि उन्हें लंबित वेतन दिया जाए, क्योंकि वह भी अपने परिवार के साथ दिवाली मना सके.
वेतन ही नहीं मिला तो कैसे मनेगी दीवाली
आशा कार्यकर्ताओं की अध्यक्ष कमला गंगेले ने बताया कि "आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की अहम कड़ी है. वह ग्रामीण अंचलों में बहुत ही मेहनत करके कार्य करती हैं. बहुत ही कम वेतन में उनसे काम लिया जाता है. फिर भी यदि उनको वह वेतन और और प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, तो वह कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगी, क्योंकि अब दीपावली के कुछ ही दिन बचे हैं. वह लगातार हड़ताल कर रही हैं और आवेदन ज्ञापन दे रही हैं, फिर भी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है."
आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन और प्रोत्साहन राशि सहित लंबित भुगतान दिलाई जाए, ताकि वह भी अपने परिवार के सहित त्यौहार की खुशियां मना सके, नहीं तो उनके त्यौहार अब फीका जाने वाला है.
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आशा कार्यकर्ताओं की लंबित मांगे
शाहनगर ब्लॉक में आशा कार्यकर्ताओं की केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 2000 रुपये की राशि नवंबर 2025 से आज तक नहीं दी गई. जेएसवाई यानी जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि डिलीवरी होने के बाद भी नहीं दी जा रही. शाहनगर ब्लॉक में जीवन ज्योति बीमा की राशि आज तक आशा कार्यकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुई है. मीजल्स, बूस्टर, टीबीआई, एचबीएनसी, एचबीवाईसी, एलटीटी और प्रथम गर्भधारण एवं द्वितीय गर्भधारण में अंतर, सी-बैक फॉर्म की प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा. आशा और आशा पर्यवेक्षकों की जनवरी 2026 की केन्द्र सरकार की प्रोत्साहन राशि का आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ.
मामले में नायाब तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने बताया कि "आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है. जिसमें शिकायत की है कि उन्हें वेतन नहीं मिला है. जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिलाया जाएगा."